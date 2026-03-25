“Estamos en un punto clave de la tramitación”, ha señalado Jesús Martínez Salvador, quien ha detallado que, una vez recibido el informe ambiental, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo aproximado de dos meses para elaborar el documento que se someterá a aprobación inicial. En este sentido, ha indicado que, si los plazos se cumplen con normalidad, la aprobación inicial podría situarse “antes o justo después del verano de 2026”, aunque ha recordado que se trata de un procedimiento complejo en el que intervienen distintas administraciones. Tras esa fase, el plan deberá superar el periodo de información pública, la solicitud de informes sectoriales y el dictamen de la CUOTA antes de su aprobación definitiva. “Si todo avanza con agilidad, podríamos estar a finales de año culminando la tramitación urbanística”, ha apuntado.

Más allá de lo que el plan establece, la oposición se ve ninguneada. Recuerdan a Foro que se comprometió a tratar este asunto en una mesa de trabajo para que Naval Azul fuese un proyecto de ciudad. El edil de urbanismo asegura que se convocará, pero la oposición cree que ya va tarde.

Con Aurelio Martín y Álvaro Muñiz analizamos en la PEQUEÑA ÍNSULA cómo podrían gestionarse estos asuntos si los grupos políticos se escuchasen un poco más. Los proyectos de ciudad precisan de consenso, aunque parezca que haya partidos dispuestos a criticar todo. Aurelio lanza la propuesta de poner fecha ya a la reunión de la mesa. Álvaro está convencido de que se debatirá sobre el tema.