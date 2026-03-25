Un Hospital de Cabueñes "más todo"

Concepción Saavedra asegura que el resultado de este nuevo proyecto será un hospital más moderno y de futuro. Se refuerzan los servicios asistenciales, amplía la capacidad del centro sanitario y favorece la accesibilidad. Incorpora nuevas áreas que no estaban previstas en la fase anterior, entre otras, las de laboratorio, farmacia hospitalaria y esterilización. Permitirá crear dos unidades de cuidados intensivos independientes, desdoblar dos hospitales de día e incorporar las especialidades de Oftalmología y Urología. El documento incluye cambios relevantes en los tres bloques quirúrgicos, que dispondrán de dos conexiones internas para mejorar su funcionalidad para los profesionales. El futuro proyecto de ejecución concretará las necesidades de instalaciones y equipamientos de estos espacios. Solucionará además, afirma, carencias históricas del hospital y se garantizarán circuitos asistenciales más claros y seguros. Y tiene en cuenta futuras necesidades fruto de la reorganización sanitaria.

Nuevo proyecto del Hospital de Cabueñes | Gobierno de Asturias

El gobierno asturiano insiste en que no han perdido el tiempo desde que se decidió rescindir el contrato anterior. Prevén que en verano puedan tener el proyecto definitivo e iniciar las obras en 2027. El proyecto contempla un plazo de 2 años, con lo que la ampliación del hospital no estará terminada antes de 2029 como pronto. Finales de 2029 o principios de 2030.

Desde la federación de asociaciones de vecinos advierten que estarán muy vigilantes con los plazos. Recuerdan que la obra original debía estar ya terminada, por lo que no tolerarán más retrasos. Su representante, Ana Osorio, confirma que los cambios introducidos mejoran el proyecto y suenan bien. Cree que está más pensado para el bienestar de pacientes y familiares.