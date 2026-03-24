La consejera asegura que el nuevo proyecto de ampliación refuerza los servicios asistenciales, aumenta su capacidad y favorece la accesibilidad

El nuevo documento mejora de forma sustancial la planificación inicial, al optimizar los circuitos para dar cobertura a las necesidades de la nueva área sanitaria III (Oriente), que tiene como referencia el Hospital de Cabueñes. Sobre el texto actual se redactará el proyecto de ejecución, cuya entrega está prevista para el verano, paso previo a su licitación.

“Desde la firma de la resolución definitiva del contrato de la ampliación y reforma del hospital, en mayo de 2025, no hemos parado nada para poder sacar adelante este compromiso del gobierno”, ha valorado Saavedra, quien ha destacado que las directrices del nuevo diseño “permiten ganar capacidad asistencial, mejorar la relación entre los servicios, reforzar la accesibilidad y acortar plazos para poner en marcha áreas que en el anterior proyecto no se contemplaban”. El proyecto incorpora un incremento de construcción de 13.500 metros cuadrados, de los que 3.600 serán para una nueva planta. Además, se han incorporado aportaciones de la plantilla para mejorar la funcionalidad del centro sanitario.

“Creamos un hospital más funcional, sostenible y adaptado al futuro”, ha señalado la consejera, quien ha incidido en que el Gobierno de Asturias “está cumpliendo la hoja de ruta prevista para iniciar las obras lo antes posible”.

Reorganizar espacios estratégicos

El nuevo proyecto permite reorganizar espacios estratégicos, como la UCI, los hospitales de día o los laboratorios; reforzar servicios clave y mejorar la comunicación vertical, así como el acceso principal al centro sanitario. Así, gracias a la nueva planta sexta, se crearán dos unidades de cuidados intensivos (UCI) independientes y se desdoblarán dos hospitales de día: el oncológico y oncohematológico, lo que permitirá aumentar el número de puestos, aumenta el confort y habilitar nuevas áreas de espera con terrazas exteriores para pacientes y familiares.

El aumento de la superficie y la nueva reorganización también facilitarán la puesta en marcha de áreas asistenciales: se incorporarán las consultas de Oftalmología en la quinta planta y las de Urología en la sexta. Igualmente, aumentará el número total de consultas médicas en la segunda planta para reforzar la actividad ambulatoria.

Reunión de la comisión de seguimiento de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes | Gobierno del Principado de Asturias

El documento incluye cambios relevantes en los tres bloques quirúrgicos, que dispondrán de dos conexiones internas para mejorar su funcionalidad para los profesionales. El futuro proyecto de ejecución concretará las necesidades de instalaciones y equipamientos de estos espacios.

Asimismo, se adelanta la implantación de servicios inicialmente previstos para fases posteriores, como los laboratorios —incluido el de Anatomía Patológica— y el área de extracciones en la quinta planta; hemodiálisis en el segundo piso, y los servicios de farmacia hospitalaria y esterilización en el nivel menos uno.

El proyecto mejora la movilidad interior del hospital, que contará con un nuevo núcleo de comunicaciones verticales situado en el ala norte del edificio, dotado con cuatro ascensores y una escalera principal entre la planta baja y las consultas externas. Este nuevo volumen mejora la relación entre el acceso y los servicios centrales, y creará nuevos espacios de espera más confortables.

El acceso principal se renovará mediante una gran cubierta que solucionará carencias históricas del hospital y se garantizarán circuitos asistenciales más claros y seguros. La actuación supone un avance en términos de accesibilidad para pacientes y familiares y contribuye a organizar de modo más eficiente los flujos de entrada y salida del centro.

El documento se alinea con los criterios de sostenibilidad ambiental, incorpora fachadas eficientes energéticamente y sistemas orientados a la reducción del consumo y mejora el confort térmico y acústico, además de reforzar la accesibilidad universal y la seguridad de los espacios.