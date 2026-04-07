Un Molinón "nuevo"

Gilberto Villoria nos explica que no veremos obras hasta 2027. Ahora mismo se está elaborando el proyecto de cara a licitarlo este mismo año. En 2027 empezarían los trabajos, con la idea de que interfieran lo menos posible en la actividad del Sporting. Ya cuentan con 2 millones de euros vía modificación presupuestaria para acometer esa reforma de la grada oeste. Será sustituida íntegramente. Se empieza por esa porque es una zona muy afectada por goteras, pero Gilberto adelanta que sus planes pasan por reformar una granda al año. Calcula que serán necesarios 8 millones de euros.

La reforma generará un "estadio renovado" que será "más cómodo para la afición y más moderno" y que respetará la concesión vigente de los bajos y preservará la intervención artística de Vaquero Turcios.

"El Molinón es patrimonio de toda la ciudadanía y el compromiso del Ayuntamiento es total”, afirman desde el Ayuntamiento, que desvincula estos trabajos de las quejas de los actuales propietarios del club, el Grupo Orlegui, al que recuerdan sus obligaciones en materia de mantenimiento. El consistorio se hace cargo de las inversiones (las que generan valor añadido al estadio) y el grupo del mantenimiento, que actualmente es "deficiente". Gilberto espera que Orlegui haga su parte, pero en caso contrario advierte que el convenio "es muy claro" de cómo debería actuar el ayuntamiento si se incumple.