Última hora de la guerra en Irán: continúan los ataques mientras sube el precio del petróleo

Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea se estrelló el viernes en la región del Golfo Pérsico

Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea se estrelló el viernes en la región del Golfo Pérsico, y el único piloto fue rescatado sano y salvo, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos operativos.

El avión de ataque A-10 Warthog cayó cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que un F-15E de la Fuerza Aérea fue derribado sobre Irán, indicaron los funcionarios. En ese incidente, un miembro de la tripulación fue rescatado y los equipos de búsqueda y rescate buscan al segundo piloto.

Los funcionarios proporcionaron escasos detalles sobre el accidente del A-10, incluyendo cómo y dónde ocurrió.