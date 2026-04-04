Última hora de la guerra en Irán: continúan los ataques mientras sube el precio del petróleo
Sigue las últimas noticias sobre el conflicto en Oriente Medio. Los ataques en los diferentes frentes de la guerra continúan, mientras los precios del petróleo siguen al alza.
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Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea se estrelló el viernes en la región del Golfo Pérsico
Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea se estrelló el viernes en la región del Golfo Pérsico, y el único piloto fue rescatado sano y salvo, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos operativos.
El avión de ataque A-10 Warthog cayó cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que un F-15E de la Fuerza Aérea fue derribado sobre Irán, indicaron los funcionarios. En ese incidente, un miembro de la tripulación fue rescatado y los equipos de búsqueda y rescate buscan al segundo piloto.
Los funcionarios proporcionaron escasos detalles sobre el accidente del A-10, incluyendo cómo y dónde ocurrió.
Irán ha rechazado una propuesta de EE. UU. para un alto el fuego de 48 horas
Irán ha rechazado propuestas de alto el fuego de EE. UU., calificándolas de inviables o “ilógicas”, según fuentes citadas por medios estatales y la agencia Fars
Trump propone aumentar un 40 % el gasto en defensa a cambio de recortar programas sociales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar el gasto en defensa para el próximo año fiscal, hasta llegar a la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a cambio de recortar en programas sociales, según se desprende de la propuesta presupuestaria presentada por la Casa Blanca este viernes.
La solicitud que la Administración de Trump hará al Congreso para el siguiente ejercicio fiscal, que comienza en octubre, plantea llevar el gasto militar de EE.UU. a su nivel más alto, en medio de una guerra contra Irán, que no parece llegar a su fin.
Ascienden a 13 los muertos por el ataque de este jueves al puente B1 de Karaj en Irán
Las autoridades iraníes han elevado este viernes a 13 las víctimas mortales por el ataque perpetrado en la víspera contra el puente B1 de Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Así lo han señalado en declaraciones a la agencia de noticias iraní IRNA sobre un bombardeo que dejó, en un balance preliminar emitido este jueves, casi un centenar de heridos.
Las conversaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán se han estancado
Los esfuerzos de mediación actuales, liderados por países de la región, incluido Pakistán, para lograr un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, han llegado a un punto muerto, informó el viernes The Wall Street Journal.
Irán ha comunicado oficialmente a los mediadores que no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y considera inaceptables las exigencias de Estados Unidos.
Caza F-15 de EE.UU. derribado sobre Irán: un tripulante rescatado, en busca del segundo
Un caza F-15 de EE.UU. ha sido derribado sobre suelo iraní en plena guerra, con una búsqueda desesperada de uno de los tripulantes. Fuentes aseguran que uno de los pilotos ya ha sido rescatado, mientras Teherán incita a sus civiles a capturarlos con promesas de condecoraciones especiales.
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Un caza estadounidense es derribado sobre Irán y el Washington anuncia maniobras de rescate para encontrar supervivientes
Un caza de Estados Unidos ha sido derribado sobre Irán y se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate para encontrar posibles supervivientes, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el viernes, en el primer incidente conocido de este tipo desde que la guerra comenzó hace casi cinco semanas.
Putin y Erdogan hablan de las guerras en Irán y en Ucrania
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, hablaron hoy por teléfono de la situación en Oriente Medio y en torno a Ucrania, informó el Kremlin en un comunicado.
Ambos mandatarios mantuvieron “un profundo intercambio de opiniones sobre la escalada del conflicto político-militar en la región del golfo Pérsico”.
Aumentan a 1.368 los muertos y a 4.138 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano
El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano aumentó este viernes a 1.368 y el de heridos a 4.138, después de que 23 personas más perdieran la vida en las últimas 24 horas y otras 98 resultaran heridas por los ataques en diferentes áreas del país.
Entre las víctimas mortales registradas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo hay 125 niños, mientras que el balance total de heridos incluye 433 menores de edad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.
La OTAN confirma una reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo miércoles 8 de abril, en el contexto de su viaje a Washington en el que participará también en otros actos y foros.
Según ha confirmado la organización atlántica, Rutte visitará la capital estadounidense del 8 al 12 de abril, ocasión en la que mantendrá una reunión con Trump así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Irán anuncia que quien capture o aniquile a la tripulación del avión estadounidense derribado recibirá una mención especial
El gobernador de la provincia sudoccidental de Irán afirma que quien capture o elimine a la tripulación del avión estadounidense derribado recibirá una mención especial de la gobernación, según la agencia de noticias semioficial ISNA.
Israel reabre su mayor yacimiento de gas natural por primera vez desde inicio de la guerra
Israel reanudó su actividad en el mayor yacimiento de gas el país, la plataforma de gas natural Leviatán -que también exporta gas a Egipto- tras 33 días parado desde el inicio de su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.
"Tras evaluar la situación y examinar todos los aspectos relevantes, se decidió en esta etapa reactivar la plataforma Leviatán", informó el Ministerio israelí de Energía y Transportes anoche, en un comunicado compartido hoy por un portavoz.
Netanyahu dice que Israel destruyó el 70 % del acero iraní y seguirá los ataques con EEUU
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70 % de la producción de acero iraní, y aseguró que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hizbulá y el país persa.
"En los últimos días, la Fuerza Aérea ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Este es un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria de recursos financieros y de la capacidad de producir armamento", afirmó el mandatario en un videomensaje publicado en sus canales.
Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz: "Con un poco más de tiempo podemos fácilmente abrirlo, tomar el petróleo y hacer una fortuna"
El presidente de Estados Unidos expresó a través de su red social Truth Social que "Con un poco más de tiempo, podemos fácilmente Abrir el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo, y hacer una fortuna.
Además Trump manifestó a sus seguidores que de conseguirlo sería un "pozo de petróleo" para el mundo.
León XIV pide reabrir el diálogo para una paz justa en conversación con el presidente de Israel
El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que defendió la "necesidad de reabrir" canales de diálogo para alcanzar una "paz justa" en Oriente Medio.
"Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", según informó el Vaticano en un comunicado.
Y agrega: "A lo largo de la conversación se han detenido en la importancia de proteger a la población civil y de promover el respeto del derecho internacional y humanitario".
EAU neutraliza 18 misiles, cuatro misiles de crucero y 47 drones lanzados desde Irán
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado la interceptación de 18 misiles balísticos, además de 47 drones y cuatro misiles de crucero de origen iraní, elevando a más 2.500 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.
"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de EAU han interceptado 475 misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 2.085 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.
Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Zelenski ofrece apoyo a EEUU y países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz
El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, se ha abierto este viernes a apoyar a Estados Unidos y los países del Golfo para reabrir el paso de Ormuz, cerrado prácticamente al tránsito de buques en represalia de Irán por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, tras comparar la situación con la crisis con los buques graneleros en el mar Negro.
"Nuestra señal a Estados Unidos y a los países de Oriente Próximo sobre el estrecho de Ormuz fue que estábamos abiertos a debatirlo", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con 'Newsweek' sobre las distintas opciones para controlar el estratégico estrecho en el Golfo Pérsico.
Netanyahu dice que Israel destruyó el 70 % del acero iraní y seguirá los ataques con EEUU
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70 % de la producción de acero iraní, y aseguró que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hizbulá y el país persa.
"En los últimos días, la Fuerza Aérea ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Este es un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria de recursos financieros y de la capacidad de producir armamento", afirmó el mandatario en un videomensaje publicado en sus canales.
Encuentran restos humanos en el barco tailandés atacado en Ormuz, con tres desaparecidos
El Gobierno de Tailandia ha informado de que equipos de búsqueda han hallado restos humanos en el interior del carguero tailandés atacado por Irán en marzo en el estrecho de Ormuz, lo que provocó el incendio de la embarcación, con tres tripulantes desaparecidos.
Según un comunicado de la Cancillería, la naviera tailandesa Precious Shipping, propietaria del barco siniestrado, MV Mayuree Naree, les hizo saber que un equipo de búsqueda llevó a cabo una segunda inspección detallada dentro del navío, que quedó atracado en la sureña isla iraní de Qeshm tras el ataque, y encontró restos humanos en la zona dañada.
El Ejército iraní promete "ataques más devastadores que nunca" tras bombardeo de puente
El Ejército iraní ha advertido, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques "más devastadores que nunca" no solo a EE. UU. e Israel sino a sus aliados.
"Cualquier ataque contra los puentes, centrales eléctricas o infraestructura energética de Irán provocará ataques no solo contra todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, sino también contra posiciones clave de los aliados de Estados Unidos y los países anfitriones, con mayor dureza y devastación que antes", dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, citado en prensa oficial.
Irán ataca una planta eléctrica y desalinizadora de agua en Kuwait y causa daños
El Gobierno kuwaití ha informado de que un ataque lanzado por Irán este viernes ha dañado una planta eléctrica y desalinizadora de agua, la segunda acción en menos de 24 horas contra infraestructuras energéticas en el país del golfo Pérsico.
La portavoz del Ministerio de Electricidad, Recursos Hídricos y Energía Renovable, Fatma Abás Gohar Hayat, indicó en un comunicado que "una de las plantas eléctricas y desalinizadoras de agua fue atacada durante la atroz agresión iraní contra el Estado de Kuwait, lo que provocó daños materiales en algunos de los componentes de la planta".
Tras la acción, los equipos técnicos y de emergencia iniciaron "de inmediato sus labores" para hacer frente a las "repercusiones del incidente y mantener la eficiencia operativa", apuntó en la nota.
El precio de los alimentos calculado por la FAO subió en marzo debido al conflicto en Irán
Los precios mundiales de los alimentos básicos aumentaron en marzo por segundo mes consecutivo, debido principalmente al alza de los precios de la energía vinculada a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, según los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El índice de precios de los alimentos de la FAO, que registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, promedió 128,5 puntos en marzo, un 2,4 % más que en febrero y un 1,0% más que hace un año, según informó este viernes en un comunicado.
"Es mejor estar preparados que lamentarlo
El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, subraya que, "la retórica que estamos utilizando y las palabras que empleamos son ahora más serias que al inicio de la crisis", y añade: "Sin duda, nuestro análisis es que será una situación prolongada y los países deben asegurarse de que tienen lo que necesitan".
El comisario insiste en que las medidas más drásticas se contemplan por ahora sólo como prevención.
"Nos preparamos para los peores escenarios, aunque aún no hemos llegado al punto de necesitar racionar productos críticos como el queroseno o el diésel. Es mejor estar preparados que lamentarlo", afirma.
La UE se plantea racionar combustible ante un choque energético prolongado
La Unión Europea estudia medidas como racionar el combustible y liberar más petróleo de las reservas estratégicas ante el riesgo de un choque energético "duradero" derivado de la guerra en Oriente Medio, advierte este viernes el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en una entrevista con el 'Financial Times'.
El bloque evalúa "todas las opciones", afirma Jørgensen, quien alerta de que "los precios de la energía serán más altos durante mucho tiempo".
El comisario subraya que, aunque la UE "no se encuentra aún" en una crisis de suministro, ya prepara escenarios de contingencia ante posibles efectos estructurales de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Irán pide evitar "acciones provocativas" de cara a la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido evitar "acciones provocativas" de cara a la votación prevista para este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el estrecho de Ormuz, y ha alertado de que Estados Unidos busca "aumentar la presión" sobre el país.
"Cualquier acción de este tipo por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo complicará la situación", ha afirmado, antes de insistir en que la aprobación de una resolución sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz no resolverá el problema, sino que se convertirá en parte del mismo", ha lamentado en un comunicado.
Irán asegura haber derribado otro caza F35 de EEUU en un ataque en el centro del país
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que ha logrado derribar un segundo caza F35 de Estados Unidos en un ataque perpetrado en su espacio aéreo sobre zonas del centro del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra en territorio.
Un portavoz militar iraní ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr que la aeronave ha sido alcanzada con éxito gracias a los sistemas de defensa aérea de Irán, si bien las autoridades estadounidenses no se han pronunciado de momento sobre este asunto.
Arabia Saudí intercepta otros 13 drones en su espacio aéreo
Las autoridades de Arabia Saudí han informado este viernes de que los sistemas de defensa antiaérea del país han logrado interceptar y destruir otros 13 drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos lanzamientos era "el territorio del reino" y ha afirmado que los lanzamientos --dos, de seis y siete drones cada uno-- se han producido "durante las últimas horas".
Trump asegura que Irán "sabe lo que hay que hacer" y amenaza con nuevos ataques contra puentes y eléctricas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este jueves que las Fuerzas Armadas de su país "ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán", tras lo cual ha instado a Teherán a hacer "rápido" lo que "sabe" que "hay que hacer" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.
"Los dirigentes del nuevo régimen saben lo que hay que hacer, y hay que hacerlo ¡Rápido!", ha urgido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha advertido de que las próximas infraestructuras objeto de ataques serán "los puentes y, después, las centrales eléctricas".
Este pronunciamiento en el cual el mandatario norteamericano se ha jactado de que las Fuerzas Armadas estadounidenses "ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán" se suma a otro realizado horas antes, siguiendo una línea similar, en aras de forzar a Irán a llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.
China avisa a Arabia Saudí de las "consecuencias graves" si la guerra se intensifica
El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su par saudí, Faisal bin Farhan, en la que alertó de "consecuencias graves" y de "inestabilidad continuada" en el Estrecho de Ormuz si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.
Wang indicó que "el conflicto en Irán se ha prolongado durante más de un mes, causando enormes bajas y pérdidas, y afectando la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí y otros Estados del Golfo", según un comunicado publicado por la Cancillería china.
Al menos 8 muertos y 95 heridos dejan ataques aéreos en la provincia iraní de Alborz
Al menos 8 muertos y 95 civiles heridos dejaron varios ataques aéreos por parte de Estados Unidos en la provincia iraní de Alborz, según informaron este jueves medios locales y la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria de Irán, Tasnim.
Las personas se encontraban celebrando el 'Día de la Naturaleza', de acuerdo con los medios estatales iraníes, que citan a las autoridades de Alborz.
Por su parte, la Media Luna Roja de Irán anunció que "desplegó equipos de rescate a las zonas atacadas" e indicó que "los ataques estadounidenses e israelíes se centraron en zonas cercanas al distrito de Azimiyeh, en Karaj. En este ataque, el puente B1, el más largo de Oriente Medio, fue uno de los objetivos".
Rusia afirma que el estrecho de Ormuz está "abierto" para sus buques
El Kremlin ha confirmado que el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia a la ofensiva lanzada hace ya más de un mes por Estados Unidos e Israel contra su territorio, está abierto para los buques rusos.
"El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", ha declarado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a la cadena Rossiya 24, en una jornada en la que representantes de 40 países convocados por Reino Unido han abordado precisamente la situación en el estrecho, donde cerca de 2.000 embarcaciones permanecen varadas de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, incluida la adopción de medidas para ejercer presión a Irán.
Destituyen al jefe del Estado Mayor de EE.UU. en plena guerra de Irán
El Departamento de Guerra de EE.UU. ordenó este jueves al jefe del Estado Mayor, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán.
George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, fue cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego de haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el vocero del departamento, Sean Parnell.
La OMI pide evitar "las respuestas fragmentadas" ante la crisis por el bloqueo de Ormuz
El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, pidió este jueves evitar "las respuestas fragmentadas" y buscar soluciones "prácticas y neutrales" para liberar los alrededor de 2.000 buques varados en el estrecho de Ormuz desde el inicio, el 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Domínguez destacó la importancia de la coordinación internacional durante una reunión virtual con 40 países convocada por el Reino Unido, en la que solicitó a los asistentes trabajar con la OMI para habilitar corredores humanitarios y rescatar a unos 20.000 marineros atrapados en el golfo Pérsico.
Unos 40 países se plantean sanciones a Irán y se oponen a peajes en el estrecho de Ormuz
Unos 40 países acordaron explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado emitido tras una reunión virtual convocada por el Reino Unido.
Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de "asegurar la libertad de navegación y reabrir" esa vía marítima, que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero la guerra contra Irán, que respondió con ataques a los barcos que navegaban por el golfo Pérsico.
Israel dice haber atacado la sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán
El Ejército israelí aseguró este jueves que su fuerza aérea atacó anoche el supuesto "cuartel general central" y sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán.
"Era utilizado para gestionar los presupuestos de los organismos de seguridad y financiar actividades terroristas en todo el mundo", detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado, donde añadieron que desde esta central salían presuntamente los fondos para milicias satélites de Irán en Oriente Medio, como Hizbulá en Líbano, Hamás en Gaza o los hutíes del Yemen.
Guterres a EEUU e Israel: "ya es hora de poner fin a la guerra"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha emplazado este jueves a los gobiernos de Estados Unidos e Israel que terminen con la guerra en Irán, insistiendo en el "inmenso sufrimiento humano" y los "devastadores" efectos que está teniendo en la economía tras más de un mes desde que iniciaran sus ataques contra el país asiático.
"Mi mensaje es claro para Estados Unidos e Israel: ya es hora de poner fin a la guerra que está causando un inmenso sufrimiento humano y que ya está provocando consecuencias económicas devastadoras", ha señalado en declaraciones a la prensa, para, acto seguido, dirigirse a Irán e instarle a "que deje de atacar a sus vecinos".
Trump dice que Irán debería llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"
El presidente estadounidense Donald Trump publicó el jueves en redes sociales un video que mostraba lo que él describió como el
puente más grande de Irán siendo derribado en un ataque, y declaró que era hora de que Irán llegara a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".
Un puente que une la capital de Irán, Teherán, con la ciudad occidental de Karaj fue alcanzado por ataques aéreos, según informó la agencia de noticias Fars, añadiendo que las primeras evaluaciones apuntan a varias personas heridas y que otras zonas de Karaj también fueron atacadas.
Ante el plan de invasión israelí, cientos de vecinos siguen enraizados en el sur de Líbano
James Farah ya vivió varias ocupaciones israelíes del sur del Líbano, incluida la gran invasión de 1982 a 2000, y no pretende moverse de la región pese a las nuevas amenazas del Estado judío, al igual que cientos de otros vecinos aún aferrados a sus tierras tras un mes de conflicto.
Esta semana, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció su intención de controlar el sur del Líbano para establecer "una zona de seguridad" hasta el río Litani, confirmando los miedos surgidos en las últimas semanas sobre la ocupación de una franja que representa el 8 % del territorio libanés.
El director de la Cruz Roja de Irán expone la falta se suministros médicos en el país
Preocupación por la entrada de suministros vitales a Irán; se necesita más financiación internacional, afirma el director de la Cruz Roja de Irán
Irán afirma haber atacado un centro de computación de Amazon en Bahrein
La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber atacado un centro de computación en la nube de Amazon en Bahrein
Pakistán y China en consultas consulares tras proponer rebajar tensiones en Oriente Medio
Pakistán y China han celebrado una ronda de consultas consulares entre sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores en Pekín, tras proponer ambos países una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní confirmó este jueves en un comunicado que en esta décima ronda de consultas consulares bilaterales celebrada el martes, la delegación paquistaní estuvo encabezada por el director general para China, Tariq Wazir, mientras que la parte china fue liderada por el director general del Departamento de Asuntos Consulares, Long Zhao.
"Ambas partes revisaron todo el espectro de los asuntos consulares bilaterales y expresaron su satisfacción por el continuo crecimiento de los intercambios interpersonales entre Pakistán y China", reza la nota.
Austria niega el permiso a EEUU para entrar en su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán
El Gobierno de Austria ha denegado el permiso al Ejército de Estados Unidos para entrar en su espacio aéreo para llevar a cabo operaciones militares contra Irán, según recoge la cadena estatal ORF.
El Ministerio de Defensa austriaco ha informado de que el país ha rechazado "varias" peticiones del Ejército estadounidense para utilizar su espacio aéreo, alegando su posición de neutralidad.
Reino Unido traslada a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz
La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha trasladado este jueves a la coalición de 40 países la "necesidad urgente" de restablecer el libre paso en Ormuz, escenario de choques bélicos en el contexto de la guerra en Irán.
En el marco de la cumbre por videoconferencia con sus homólogos de 40 países, ha recalcado que existe una "necesidad urgente" de retomar la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz.
Israel avisa a Hizbulá y a su líder de que "pagará un alto precio" por sus últimos ataques
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó al grupo chií libanés Hizbulá y a su líder, Naim Qassem, con que "pagarán un precio muy alto" por los ataques que lanzaron esta madrugada y que hasta este mediodía suman ya 100 proyectiles.
"Tengo un mensaje claro para Naim Qassem, secretario general de la organización terrorista Hizbulá: Usted y sus amigos pagarán un precio muy alto por el aumento de los ataques contra ciudadanos israelíes mientras celebran la Noche del Séder, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud a la libertad, y durante la Pascua judía", dijo citado en un comunicado.
Wall Street cae un 1,28 % tras la promesa de Trump de seguir atacando a Irán "con dureza"
Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 1,28 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera seguir atacando Irán "con dureza", acabando así con las esperanzas de los inversores de un rápido final de la guerra.
A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 596 puntos, hasta los 45.969; el selectivo S&P 500 bajaba un 1,32 %, hasta los 6.488 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 1,86 %, hasta las 21.435 unidades. EFE
La UE traslada a China su apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos para la "prioridad urgente" de reabrir Ormuz
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado este jueves en un contacto con China que la Unión Europea apoya todo los esfuerzos diplomáticos para restaurar la seguridad en el estratégico paso de Ormuz y para rebajar la crisis en Oriente Próximo, donde ha pedido que paren todos los ataques a civiles e infraestructuras.
En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea ha desvelado la llamada con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en la trataron "la situación en Irán y su impacto en la economía global y la seguridad energética", así como las relaciones entre la UE y China.
Israel afirma haber matado a más de 40 miembros de Hezbolá en sus últimos ataques en Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este jueves la "eliminación" de más de 40 "terroristas" del partido milicia chií Hezbolá en sus ataques tanto terrestres como aéreos contra una decena de infraestructuras en el sur de Líbano.
"Las FDI continúan con operaciones terrestres selectivas en el sur de Líbano, combinadas con ataques aéreos, navales y terrestres dirigidos contra infraestructuras terroristas de Hezbolá", ha señalado el Ejército de Israel en un comunicado en el que reivindica ataques contra decenas de "cuarteles, depósitos de armas, sitios de lanzamiento y posiciones de misiles antitanque".
En esta última oleada de ataques, la Armada israelí realizó un "ataque preciso" contra un supuesto depósito de armas del grupo en el sur de Líbano, según han apuntado.
Dubái impone multas de 54.500 dólares por difundir rumores en medio de guerra contra Irán
La Policía de Dubái ha anunciado sanciones de no menos de 54.500 dólares estadounidenses e incluso prisión para aquellas personas que difundan rumores, noticias falsas o contenido que contradiga versiones oficiales en redes sociales, en medio de los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).
"Está prohibido publicar o difundir rumores, noticias engañosas o cualquier contenido que contradiga lo anunciado oficialmente, o que cause pánico o atente contra la seguridad, el orden público o la salud pública", ha dicho la Policía de Dubái en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Kallas aborda con China la urgencia de reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha abordado con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, la "prioridad urgente" de restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y aseguró que los Veintisiete apoyan "todos los esfuerzos diplomáticos" para conseguir ese objetivo.
La política estonia ha explicado que mantuvo una conversación telefónica con el ministro chino "para discutir la situación en Irán y su impacto en la economía global y la seguridad energética".
El precio del diésel alcanza en Alemania máximo histórico por segundo día consecutivo
El precio del gasóleo ha alcanzado por segundo día consecutivo su máximo histórico en Alemania, después de la entrada en vigor el miércoles de la prohibición de aumentar más de una vez al día su coste, una medida del Gobierno para hacer frente al encarecimiento del combustible por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Así, a las 12.00 (10.00 GMT), la hora establecida en la que las gasolineras alemanas pueden subir los precios de los combustibles, el gasóleo se pagaba a 2,42 euros el litro, unos 9 céntimos más que la víspera y la súper E10, a 2,20 euros.
Trump no despeja dudas sobre la guerra y amenaza a Irán con devolverle a la "Edad de Piedra"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su discurso que en las próximas dos o tres semanas, el plazo que él mismo había sugerido para poner fin a la guerra contra Irán, su país va a atacar la República Islámica "con mucha fuerza", aunque afirmó a su vez que el diálogo con Teherán para poner fin al conflicto aún continúa.
"Vamos a atacarlos con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen", aseguró Trump en un discurso televisado a la nación que había desatado expectativas ante la posibilidad de que hiciera oficial el fin de la operación Furia Épica.
Reino Unido condena la "peligrosa" actitud de Irán al atacar seguridad económica mundial
La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha condenado, durante una reunión con representantes de más de 40 países, la "peligrosa" actitud de Irán al atacar "la seguridad económica mundial" con el cierre del estrecho de Ormuz.
Cooper preside este encuentro virtual cuyo objetivo es buscar fórmulas conjuntas que ayuden a reabrir Ormuz, por donde pasa una buena parte del suministro global de petróleo, y restablecer la navegación.
"Hoy contamos con ministros de Exteriores y representantes de más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, el impacto del cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura del estrecho", ha puntualizado la titular de la diplomacia británica.
Macron defiende valor de la OTAN y rechaza operación militar en Ormuz en respuesta a Trump
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido el valor de la OTAN y ha rechazado la operación militar propuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", se ha limitado a decir Macron tras su llegada a la capital surcoreana, Seúl, después de que Trump criticara a la Alianza Atlántica por su falta de apoyo a la ofensiva contra Teherán y se planteara abandonarla.
China pide detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo tras la amenaza de Trump
Las autoridades de China han pedido detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo a medida que avanza la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, de que seguirá con su ofensiva varias semanas.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado que "la vía militar no resuelve ningún problema" y ha hecho un llamamiento a "reducir la envergadura del conflicto". "Pedimos evitar más consecuencias graves para la economía global y la seguridad energética globales", ha declarado.
Filipinas acuerda con Irán la seguridad de su suministro energético y de sus marineros en Ormuz
Filipinas ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Irán para garantizar la seguridad de su suministro energético y sus marineros atrapados en la zona del estrecho de Ormuz a medida que avanza la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace más de un mes.
En una llamada con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, su homóloga filipinas, Theresa Lazaro, ha valorado el "productivo" intercambio, tras anunciar un acuerdo con el que, a priori, Teherán permitirá el tránsito por la zona de Ormuz.
"Partiendo de las recientes conversaciones, hemos llegado a un acuerdo positivo sobre la seguridad de nuestros marineros y la seguridad de nuestro suministro energético", ha señalado la ministra filipina, quien ha puesto el énfasis en el "cálido espíritu de cooperación" con Irán.
Rutte viaja la semana que viene a Washington tras la amenaza de Trump de salirse
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajará la semana que viene a Washington en plena ola de críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados de la OTAN y después de que llegara a asegurar que está "más que considerando" sacar al país del bloque militar.
Según ha confirmado la portavoz aliada, Allison Hart, a Europa Press, el secretario general acudirá a la capital estadounidense la "próxima semana" en una visita "que se había programado desde hace tiempo".
De esta forma, la OTAN desvincula el viaje de la nueva oleada de críticas de Trump hacia los aliados por lo que considera una falta de implicación en la guerra en Irán.
El Kremlin ante posible salida de EE.UU. de la OTAN: "Es una alianza hostil"
El Kremlin ha asegurado que la OTAN es "una alianza hostil" para Rusia en reacción a una posible salida de Estados Unidos del bloque occidental por la negativa europea a apoyar la guerra en Irán.
"Respecto a la OTAN, es una alianza hostil para nosotros. Una alianza que nos considera su enemigo y que toma las correspondientes acciones hostiles ", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
En sendas entrevistas con el diario británico The Telegraph y la agencia Reuters, Trump ha asegurado el miércoles que estudia seriamente abandonar la Alianza Atlántica después de la guerra en Oriente Medio.
El BCE prevé que la inflación aumente hasta el 3,1 % en el segundo trimestre
El Banco Central Europeo (BCE) prevé que la inflación aumente hasta el 3,1 % en el segundo trimestre de 2026 debido a la subida de los precios de la energía causada por la guerra en Oriente Próximo.
La entidad monetaria dice en su último boletín económico, publicado este jueves, que la inflación descenderá posteriormente hasta el 2,8 % en el tercer trimestre tras las caídas de los precios de las materias primas energéticas implícitas en los precios de los futuros.
Por tanto la inflación se situará por encima del 2 % a corto plazo.
Irán advierte de que "nadie sobrevivirá" si EEUU lanza una operación terrestre
El Comandante en Jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha advertido de que vigila cada movimiento del "enemigo" y que si Estados Unidos lanza una operación terrestre "nadie sobrevivirá".
"Es necesario monitorear los movimientos y acciones del enemigo con el máximo pesimismo y precisión, momento a momento, e implementar planes para contrarrestar sus métodos de ataque en el momento oportuno", ha recalcado en un mensaje que recoge la cadena estatal IRIB.
En este sentido, ha advertido de que en caso de que el "enemigo" intente llevar a cabo una "operación terrestre", "no debe sobrevivir ni una sola persona".
Hizbulá ha lanzado más de 50 proyectiles contra el norte de Israel
La milicia libanesa Hizbulá, apoyada y financiada por Irán, ha lanzado contra el norte de Israel más de 50 proyectiles, indicó a EFE el Ejército de Israel.
Uno de esos cohetes impactó en la ciudad fronteriza de Kiryat Shmona, hiriendo levemente a dos personas además de que seis casas sufrieron daños, según han informado los Servicios de Emergencia de Israel.
Estos ataques del grupo libanés se producen en medio de las celebraciones del primer día de la Pascua judía (pésaj), lo que ha obligado a cientos de misiles de personas a acudir a los refugios cuando han saltado las alarmas.
Israel dice haber atacado una base de la Guardia Revolucionaria y un depósito de misiles
El Ejército de Israel ha informado de que durante la pasada noche atacaron una base de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria iraní y un depósito de misiles balísticos en la zona de Tabriz, "como parte del esfuerzo continuo por debilitar el arsenal de misiles del régimen".
"Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó una base de las Fuerzas Terrestres de la CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) una unidad central dentro de las fuerzas militares del régimen", recoge el comunicado.
Las bolsas europeas pierden en torno a un 1 % por la ambigüedad de Trump sobre Irán
Las principales bolsas europeas sufrían algo más de una hora después del inicio de la sesión pérdidas en torno a un 1 %, en línea con los descensos de los mercados asiáticos, recelosos ante la ambigüedad del presidente estadounidense Donald Trump en su discurso sobre Irán de esta madrugada.
A las 10.00 horas de este jueves, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se dejaba un 1,01 %; el Eurostoxx, un 1,73 %; el CAC de París, un 1,07 %; el FTSe de Londres, un 0,28 %, y el DAX de Fráncfort, un 1,48 %.
En el mercado de futuros, Wall Street anciticipa también una jornada de pérdidas en los índices estadounidenses.
Arabia Saudí intercepta un misil balístico y cuatro drones en su espacio aéreo
Las autoridades de Arabia Saudí han informado de que han logrado interceptar y destruir otro misil balístico y cuatro drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos lanzamientos era "el territorio del reino" y ha afirmado que el proyectil y los vehículos aéreos no tripulados se dirigían a la provincia Oriental, que recorre toda la zona este del territorio.
Von der Leyen dice a Starmer que la UE colaborará por la libertad de navegación en Ormuz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado al primer ministro británico, Keir Starmer, que la Unión Europea (UE) colaborará para restablecer la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz lo antes posible.
"Ayer mantuve una buena conversación con Keir Starmer. Hablamos de la situación en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz. Las acciones de Irán están poniendo en peligro la estabilidad económica mundial", ha indicado Von der Leyen a través de un mensaje publicado en redes sociales.
El PSOE registra una moción para que los partidos respalden el veto al uso de Rota y Morón para bombardear Irán
El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha registrado una moción para que los grupos respalden el veto a Estados Unidos para usar las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para realizar posteriores bombardeos en Irán.
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado, Alfonso Gil Invernón, registró este escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, cuya principal premisa es "no repetir los errores del pasado y en defensa de la paz y la legalidad internacional".
Además de solicitar el respaldo de todos los grupos a que el Gobierno no autorice el empleo de las bases militares de Rota y Morón para los bombardeos en Irán, así como para todos los planes de vuelo relacionados con esta operación militar, los socialistas también piden respaldar la posición adoptada por el Ejecutivo "de respeto a la legalidad internacional y de apoyo a la paz como marco irrenunciable para la convivencia entre Estados soberanos".
Irán denuncia que el Instituto Pasteur de Teherán ha sido atacado por EE.UU. e Israel
Irán ha denunciado que el Instituto Pasteur de Teherán ha sido alcanzado en los ataques de Estados Unidos e Israel, en una acción que calificó de violación de la Convención de Ginebra.
“El ataque contra el Instituto Pasteur de Irán —un pilar centenario de la salud mundial y miembro de la Red Internacional Pasteur— constituye un ataque directo a la seguridad sanitaria internacional”, ha dicho en X el portavoz de Ministerio de Salud, Hossein Kermanpour.
El Ejército iraní promete “acciones más devastadoras” tras las amenazas de Trump
l Ejército iraní ha prometido "acciones más contundentes, amplias y destructivas" tras el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que amenazó "devolver a la Edad de Piedra” al país persa.
"Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición", ha dicho el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en un vídeo recogido por medios iraníes.
"Esperad acciones acciones más contundentes, amplias y destructivas", ha añadido el militar.
Las bolsas de Asia caen tras el discurso de Trump y en medio de subidas del petróleo
Las principales bolsas de Asia abrieron este jueves en rojo, en medio de una subida de los precios del petróleo y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no despejara dudas sobre el curso de la guerra contra Irán en un discurso televisado a la nación.
Trump afirmó en la noche local del miércoles que EE. UU. completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas", mismo plazo en el que aseguró que atacará "con mucha fuerza" a la república islámica, a la que amenazó con "devolverlos a la Edad de Piedra".
China recalca el papel del Consejo de Seguridad de la ONU para "aliviar tensiones" en Irán
El ministro de chino de Exteriores, Wang Yi, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su par de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, al que declaró que el Consejo de Seguridad de la ONU "debe contribuir a aliviar las tensiones, no avalar actos ilegales de guerra" en Irán.
Las declaraciones de Wang llegan un día después de que el país del golfo Pérsico asumiera la presidencia de este organismo que, según su representante ante la ONU, se centrará en la guerra en Oriente Medio, la situación en el estrecho de Ormuz y la cooperación del organismo con otros de naturaleza regional como la Liga Árabe o la Unión Europea.
"Las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben contribuir a aliviar las tensiones y reanudar las negociaciones, no avalar actos ilegales de guerra, y mucho menos echar leña al fuego", declaró Wang, según un comunicado de la Cancillería china.
Las autonomías aprueban ayudas por la guerra de Irán por valor de 2.133 millones de euros
Las comunidades autónomas han puesto en marcha medidas de ayuda ante la guerra desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que van desde los créditos al apoyo directo al campo o la pesca, descuentos en el combustible o alivio de cargas fiscales, todas las cuales ascienden a 2.133 millones de euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció la semana pasada ayudas ante la guerra de Irán valoradas en 5.000 millones de euros.
Irán ataca Israel después de que Trump dijera que Teherán está militarmente "diezmado"
Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel después de que Trump asegurara que las capacidades militares persas habían sido "diezmadas", según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel y las agencias iraníes Fars y Tasnim.
El grupo chií libanés Hizbulá también ha atacadoposiciones militares hebreas al norte de Israel. Según la televisión Al Manar, afiliada a Hizbulá, los cohetes se dirigieron hacia las localidades de Al-Malikiyah, Yir’on y Even Menachem, tres zonas fronterizas que han sido blanco recurrente de ataques atribuidos a la milicia.
En la tarde del miércoles, el Ejército de Tel Aviv ha detecatado el lanzamiento de unos 10 misiles desde Irán hacia su territorio, la cifra más elevada de proyectiles desde principios de la guerra.
El petróleo sube en torno al 5% tras el discurso de Trump
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) vuelve a escalar tras las declaraciones de Trump la noche local del miércoles, encareciéndose más de un 4 %, hasta superar los 104 dólares.
El barril de brent, de referencia en Europa, hizo lo propio y se sitúa por encima de los 105 dólares (106.96 a las 5.15 GMT), con un aumento de más del 5 % en horas de negociación asiática.
Las palabras del republicano golpearon también a los futuros en Wall Street -con el Dow Jones de Industriales, el S&P 500 y el Nasdaq dejándose en torno a un 1 % cada uno- y a los parqués asiáticos, con pérdidas generalizadas en los principales índices del continente.
Trump asegura que cuando la guerra termine Ormuz "se abrirá de forma natural"
El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado convencido de que, una vez termine la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuz "se abrirá de forma natural" porque la República Islámica requiere de la venta de petróleo para reconstruirse y que por ello los precios del petróleo bajarán y los parqués retornarán al verde.
"Cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá de forma natural, simplemente se abrirá por sí solo, ya que (los iraníes) querrán poder vender petróleo, pues es lo único que tienen para intentar reconstruir el país", ha afirmado Trump en un discurso televisado a la nación sobre la guerra de Irán en el que finalmente no ofreció detalles de importancia sobre el futuro de la misión.
Trump asegura que EEUU está "a punto" de lograr sus objetivos en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".
"Gracias a los avances que hemos logrado, puedo afirmar esta noche que vamos camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy breve", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en un discurso dirigido a la nación estadounidense en el que ha adelantado que golpearán con "todas" sus "fuerzas" durante las "próximas dos o tres semanas" a Teherán.
Sin novedad sobre la guerra en el discurso de Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha dirigido a la nación con un discurso de 19 minutos en el que no ha aportado novedades sobre el curso de la guerra en Irán a pesar de haber anunciado que diría algo "importante".
Un decepcionante discurso de Trump en el que sus recicladas explicaciones sobre que Irán no es una amenaza no se corresponden con la realidad porque Teherán siguen teniendo miles de misiles y drones, guarda uranio enriquecido, el régimen sigue decidido a construir un ingenio nuclear y los iraníes no son libres.
Además Irán es aún más poderoso porque controla el estrecho de Ormuz.