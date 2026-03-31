La Policía Nacional avisa del cambio legal que llega a partir de abril: todo lo que puedes hacer con el DNI digital

A partir del 2 de abril de 2026, España da un paso decisivo en la digitalización de la identidad: el DNI digital será oficialmente válido y tendrá la misma utilidad legal que el documento físico para identificarse en la mayoría de situaciones cotidianas.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior y respaldada por la Policía Nacional, supone un cambio histórico, ya que llevar el DNI en la cartera dejará de ser obligatorio, siempre que dispongas de su versión en el móvil a través de la aplicación oficial MiDNI.

El nuevo sistema, conectado a los servidores de la Policía, permite identificarte mediante un código QR que verificará los datos en tiempo real, sin almacenarlos en el dispositivo, lo que refuerza la seguridad frente a posibles fraudes.

Para qué sirve (y para qué no) el DNI digital

Con esta nueva modalidad, podrás realizar prácticamente las mismas gestiones que con el DNI físico en situaciones presenciales:

Registrarte en hoteles

Alquilar vehículos

Recoger paquetes

Retirar medicamentos en farmacias

Identificarte ante la Policía

Realizar gestiones en administraciones públicas

Abrir cuentas bancarias o trámites similares

En definitiva, cualquier acción cotidiana que requiera identificación presencial será posible desde el móvil. Además, todas las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptarlo, lo que convierte este cambio en un derecho del ciudadano y no en una opción voluntaria para las empresas.

Sin embargo, a pesar de su alcance, existen algunos casos en los que la identificación mediante la app no será válida. Por ejemplo, no sirve como documento de viaje internacional, no permite identificarse sin conexión a internet y no sustituye sistemas de firma electrónica o gestiones online complejas.

Aun así, supone un avance importante en la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías, como ya ocurrió en 2020 con el carnet de conducir mediante la app miDGT.