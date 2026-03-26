La Policía Nacional forma a un centenar de agentes locales en Ciudad Real ante el despliegue del DNI digital

La inminente llegada del DNI digital ha centrado una jornada formativa celebrada en Ciudad Real que ha reunido a cerca de un centenar de agentes de Policía Local de la provincia con el objetivo de reforzar la coordinación entre ambos cuerpos y preparar la implantación de este nuevo sistema de identificación digital, que entrará en vigor el próximo 2 de abril.

El encuentro formativo, impartido por la Policía Nacional y celebrado en la Cámara de Comercio de Ciudad Real, ha servido también para compartir criterios de actuación entre ambos cuerpos en distintos ámbitos operativos.

Así lo ha explicado el jefe provincial de la Policía Nacional, José Alberto Camacho Pedrero, quien ha señalado que previamente ya se han desarrollado sesiones informativas en más de 60 municipios de la provincia, dirigidas a distintos colectivos.

En este sentido, ha destacado que estos encuentros han despertado un notable interés, con la participación de cerca de 170 policías locales en distintas jornadas celebradas en localidades como Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas o Puertollano.

Hervás, Cañizares, Camacho y Díaz Rolando | OC

La sesión de Ciudad Real ha tenido un carácter más técnico y profesional, orientado específicamente a los agentes.

En el encuentro también ha participado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Hervás, quien ha puesto en valor la "colaboración existente" entre Policía Local y Nacional, subrayando que esta coordinación se refleja de manera habitual en la organización de eventos y en el trabajo diario en la ciudad.

USOS DEL NUEVO DNI DIGITAL

Respecto al nuevo DNI digital, la Policía Nacional ha destacado algunos de los usos más relevantes que tendrá esta aplicación, como la realización de trámites administrativos, la compra de billetes nominativos, el registro en hoteles, la acreditación de la mayoría de edad o la gestión de operaciones comerciales y financieras, así como la recogida de paquetería o la identificación en entornos educativos.

Además, durante la jornada se han abordado otros ámbitos de actuación, como las intervenciones operativas con ciudadanos extranjeros, la coordinación en materia de seguridad privada o el control del juego.