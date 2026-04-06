Notas que conectan con las personas

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La música está en todas partes y nos acompaña. Y está sobradamente demostrado su poder calmante incluso en los momentos más complicados. La fundadora de Concertino, Isabel Mochales, nos ha explicado cómo plantean este tipo de intervenciones, que han sido bien recibidas desde el principio por los pacientes del hospital. La música les sirve para conectar con su pasado y sus emociones, ya sea el canto gregoriano que Isabel personalmente cree apropiada o las canciones que las propias personas eligen.

La asociación Concertino trabaja por ampliar este programa a todos los hospitales asturianos. Hay interés por parte de los profesionales, que han visto los beneficios, pero el problema actualmente es la financiación. Isabel confía en que sea posible y acabe siendo un servicio integrado en la red sanitaria, como ya está en otras comunidades. También realizan un trabajo formativo, porque es necesario trabajar la espiritualidad y entender cómo acercarse a la muerte desde el respeto.

Isabel recuerda que la música está totalmente presente en nuestras vidas y conectar con ella siempre es una buena idea. Tiene un gran potencial sanador.