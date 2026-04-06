"No van a amedrentarnos"

La ganadera de Pola de Siero Verónica Molledo nos ha contado que entienden que se les está intentando amedrentar. Delegación del gobierno no quiere que el sector primario proteste y esté unido, y sospechan que las multas son un intento por desmotivar a los ganaderos. Que tengan miedo de salir a la calle por si les multan. Pero Verónica tiene claro que van a conseguir justamente lo contrario. Que el sector tenga más claro la necesidad de estar en la calle.

Porque el acuerdo con Mercosur no es justo, insisten. Y está en juego la viabilidad de muchas explotaciones. El problema, entiende Verónica, es el de siempre. Que las decisiones se toman en despachos por políticos que desconocen su trabajo, sus problemas y sus necesidades. Y a ganaderos como Verónica les gusta su trabajo, pero "no somos una ONG" y las explotaciones deben ser rentables. Ella misma reconoce plantearse a veces si continuar. No por las horas que requiere su trabajo, sino todo el papeleo, este tema de las multas etc... Sin embargo, concluye que será complicado desmotivar a los ganaderos.