Cuándo se lanza Artemis II: a qué hora española despegará el cohete

Más de uno cuenta las horas para una de las fechas más esperadas de la exploración espacial: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo. Este hito supone el regreso del ser humano al entorno lunar desde las misiones Apolo, y será clave para preparar futuras expediciones con aterrizaje incluido.

Según está previsto, el despegue tendrá lugar el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión utilizará el potente cohete SLS junto con la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en viajes de larga duración más allá de la órbita terrestre.

En cuanto al horario, la ventana principal de lanzamiento se sitúa a las 18:24 hora local en Florida, lo que equivale a las 00:24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular. Esto significa que los espectadores españoles deberán seguir el evento ya entrada la madrugada.

Artemis II, un gran paso para la humanidad

Los cuatro tripulantes de Artemis II | Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje. De hecho, esta será la primera vez que la nave Orion transporte humanos, lo que convierte este vuelo en una prueba crítica para validar todos los sistemas de cara a futuras misiones más ambiciosas.

Entre los tripulantes se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Será la primera mujer en viajar a la Luna, rompiendo una barrera histórica en un ámbito que durante décadas estuvo dominado exclusivamente por hombres.

Su presencia forma parte de una nueva etapa en la exploración espacial, que se caracteriza por la diversidad y la cooperación internacional, destacando también la participación del primer astronauta afroamericano en una misión lunar y del primer canadiense en viajar más allá de la órbita terrestre baja.

El objetivo principal de Artemis II no es solo repetir el viaje lunar, sino demostrar que la humanidad está preparada para establecer una presencia sostenida en la Luna durante la próxima década. Esto incluye pruebas de soporte vital, navegación en el espacio profundo y resistencia a la radiación.

Otros aspectos clave de la misión Artemis II

Más allá del lanzamiento, Artemis II representa un paso estratégico dentro de un programa mucho más amplio. La misión servirá como antesala de Artemis III, que sí pretende llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972.

Además, Europa participa activamente en el proyecto mediante el Módulo de Servicio Europeo, lo que refuerza la dimensión internacional de la exploración espacial. También se están sentando las bases para futuras infraestructuras como la estación orbital Gateway, que actuará como punto intermedio para misiones lunares y, en el futuro, marcianas.

El lanzamiento de Artemis II no solo será un espectáculo histórico en varios sentidos, sino también el inicio de una nueva era en la exploración humana del espacio.