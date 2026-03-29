Artemis II, la misión de la NASA que vuelve a la Luna medio siglo después con tecnología española a bordo

El próximo miércoles 1 de abril, una misión de la NASA dentro del programa Artemis, con la colaboración de la Agencia Espacial Canadiense, llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante 10 días. Es la primera vez en más de medio siglo que una misión tripulada viaja hasta el satélite de la Tierra, después de Apollo 11 en 1969 y las sucesivas Apollo 12, 14, 15, 16 y 17 entre 1969 y 1972.

Esta nueva misión se llama Artemis II y tiene como objetivo principal probar por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con personas y sentar las bases para futuras misiones tripuladas de Artemis a la Luna.

Artemis II despegará desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Durante los dos primeros días revisarán los sistemas de Orión y realizarán una prueba de puntería antes de comenzar el viaje hasta la Luna. La tripulación, incluso, volará 4.600 millas más allá de la Luna. El aterrizaje de vuelta será en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

La importancia de la tecnología española en la misión Artemis II

El Módulo de Servicio Europeo, el encargado de proporcionar a la nave Orion los sistemas de agua, aire, electricidad y temperatura adecuada, ha sido desarrollado por primera vez por una empresa no estadounidense. Representa unas tres quintas partes de la masa total de la nave Orion y lo ha fabricado la empresa Airbus.

Dentro de este módulo hay diferentes partes. Una de ellas, considerada como el núcleo de supervivencia de la nave, ha sido diseñada y fabricada íntegramente en las instalaciones de Airbus-Crisa en la sede de Tres Cantos (Madrid). En concreto, dos Unidades de Control Térmico (TCU), que controlan la temperatura dentro de la nave y regulan el suministro de agua y aire para los astronautas en un entorno donde se pueden alcanzar los 200 grados bajo cero.

Los trabajadores de la sede Airbus-Crisa en Tres Cantos | Rafael Bastante/Europa Press

Aunque no solo Airbus-Crisa ha participado. Otras empresas españolas como Alter, que se ha encargado de que algunos de los componentes más críticos cumplan con estrictos niveles de calidad, o la empresa GMV, que ha desarrollado junto con el Centro Aeroespacial Alemán, una herramienta clave durante el vuelo que permite detectar y resolver incidencias.

Asimismo, la empresa española Integrasys ha sido elegida por la NASA para monitorizar la misión Artemis II en colaboración con la Escuela Técnica de la Universidad de Sevilla (ETSi), que ha sido seleccionada como la única sede española de seguimiento de la misión. Allí se ha instalado la plataforma Orbisat de 2,5 metros de altura, que se ocupa del seguimiento y rastreo de la trayectoria de la nave, en el momento del lanzamiento y del alunizaje.

Quiénes son los tripulantes de Artemis II

La misión está integrada por cuatro tripulantes. El comandante Reid Wiseman, el más veterano del equipo. Con 27 años de servicio a sus espaldas fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2009 y estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional entre mayo y noviembre de 2014.

Victor Glover es el piloto de la misión. Fue elegido como astronauta en 2013 y también estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional en la Expedición 64/65. Es aviador naval y fue piloto de pruebas para numerosos aviones desarrollados por la NASA.

Los cuatro tripulantes de Artemis II | Mauricio Paiz/NurPhoto via Getty Images

Cristina Koch y Jeremy Hansen son los especialistas de misión. Cristina, que también fue elegida astronauta en 2013 ostenta el récord del vuelo espacial individual más largo de la historia realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio. Por su parte, Jeremy comenzó su andadura en la aviación a los 12 años en Ontario y con 17 años ya logró la licencia de piloto privado.