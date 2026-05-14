Pedro Sánchez reclama actuar para que "los derechos sean tan sólidos en el espacio digital como lo son en el físico"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales con un mensaje grabado en el que ha destacado la relevancia del evento en un momento en el que “el paradigma de la confianza ha cambiado para siempre y en el que está en juego nuestro derecho a una realidad veraz”. En su intervención, Sánchez ha considerado que, en este contexto, “la convivencia se resiente y la democracia se debilita” y ha reclamado acciones para garantizar que “los derechos sean tan sólidos en el espacio digital como lo son el físico”.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha destacado la labor de España como “pioneros en el ámbito de los derechos digitales” con iniciativas como la Carta de Derechos Digitales o el Observatorio de Derechos Digitales; y ha invitado a la ciudadanía a participar del evento recordando que “a un 75% de los españoles les falta información para comprender tecnologías que ya son esenciales en sus vidas”. Sánchez también ha remarcado que este encuentro convierte a Barcelona en “capital mundial de los derechos digitales”.

Tras el mensaje del Presidente del Gobierno, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha destacado que “este no es un encuentro de tecnólogos o especialistas: es un espacio abierto a toda la sociedad civil, a los padres y madres, a profesoras, para escuchar y pensar y actuar sobre algo que nos afecta a todas y todos". Además, ha explicado que, desde el Gobierno de España, referente internacional en la defensa de un desarrollo tecnológico ético, "queremos que este encuentro sea un punto de giro, que haya un antes y un después en la ciudadanía española".

Por su parte, la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, ha remarcado la apuesta por el sector tecnológico y digital recordando que “Catalunya cuenta actualmente con 18.000 empresas del ámbito digital que generan más de 40.000 millones de euros en facturación”.

Romero también ha destacado que “los derechos digitales nos hablan de cómo participamos en la sociedad. Necesitamos formarnos, saber y garantizar unos derechos que den confianza y seguridad jurídica a la ciudadanía”.

La inauguración también ha contado con la participación del teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, que ha remarcado la relevancia de que Barcelona acoja el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. “Hace 20 años, Barcelona tomó la decisión de tomar parte de la revolución digital. Hoy, tenemos una ciudad profundamente tecnológica y científica”.

En su intervención, Valls también ha remarcado que “estamos en un mundo híbrido, en el que no podemos hablar de la producción de un país sin la digitalización y no podemos tratar esta digitalización sin debatir sobre los derechos digitales”.

La inauguración ha dado inicio a dos jornadas de reflexión y debate que reúnen en la Llotja de Mar a más de un centenar de ponentes nacionales e internacionales, con el objetivo de abordar los principales retos que plantea la digitalización desde una perspectiva de derechos fundamentales.

Un encuentro impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales está impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona, en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, y se celebra los días 13 y 14 de mayo en Barcelona.

El evento reúne a responsables institucionales, académicos, expertos en tecnología y representantes de la sociedad civil para debatir sobre cuestiones clave como la protección de datos y la privacidad, la regulación de la Inteligencia Artificial, la transparencia algorítmica, la ciberseguridad o la protección de los derechos de la infancia y colectivos vulnerables en el entorno digital.

Más de 100 ponentes internacionales en tecnología, ética y gobernanza digital

El programa cuenta con la participación de más de 100 ponentes de referencia internacional, entre los que destacan Yael Eisenstat, experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook; Carl Öhman, investigador del Oxford Internet Institute y especialista en legado digital; Frances Haugen, experta en datos y responsable de los ’Papeles de Facebook’ o Carissa Véliz, filósofa y autora especializada en ética digital y privacidad en la Universidad de Oxford.

El cartel se completa con la participación de Giuliano da Empoli, presidente del think tank Volta y autor del best-seller El mago del Kremlin, así como con expertos, juristas, académicos y profesionales del ámbito tecnológico que participarán en ponencias magistrales, mesas redondas y debates abiertos.

Además de las diferentes ponencias, el encuentro incluye actividades participativas y talleres abiertos a la ciudadanía, organizados junto a entidades sociales, fundaciones, universidades y asociaciones, con el objetivo de acercar el debate sobre los derechos digitales a la sociedad y fomentar una cultura digital más crítica, inclusiva y consciente.