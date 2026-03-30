Así es Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna con Artemis II

La astronauta estadounidense Christina Koch está a las puertas de convertirse en una figura histórica de la exploración espacial. Formará parte de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo, un hito que marca el regreso de la humanidad al espacio profundo desde las misiones Apolo en los años 70.

Koch, ingeniera eléctrica y física, no es ajena a los récords. En 2019 protagonizó la primera caminata espacial exclusivamente femenina y, un año después, estableció la mayor estancia continua de una mujer en el espacio, con 328 días en la Estación Espacial Internacional. Su perfil combina experiencia técnica, resistencia física y una larga trayectoria dentro de la NASA, lo que la convierte en una pieza clave para esta misión histórica.

La misión Artemis II, en la que participará como especialista, tendrá una duración aproximada de diez días. Junto a sus compañeros Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, viajará a bordo de la nave Orion impulsada por el potente cohete SLS. Durante el vuelo, la tripulación realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna, sin aterrizar, y regresará a la Tierra en una trayectoria de retorno libre, una maniobra que aprovecha la gravedad lunar para garantizar un regreso seguro.

Un símbolo de cambio en la exploración espacial

Más allá de la proeza técnica, el viaje de Koch tiene un enorme valor simbólico. Será la primera mujer en viajar hacia la Luna, rompiendo una barrera histórica en un ámbito que durante décadas estuvo dominado exclusivamente por hombres. Su presencia forma parte de una nueva etapa en la exploración espacial, caracterizada por la diversidad y la cooperación internacional, donde también destaca la participación del primer astronauta afroamericano en una misión lunar y del primer canadiense en viajar más allá de la órbita terrestre baja.

El lanzamiento, previsto para el 1 de abril, a las 18:24 de la hora local en Florida (00:24 AM del 2 de abril en horario peninsular español), llega tras años de entrenamiento intensivo y preparación técnica. La tripulación ha pasado por simulaciones, aislamiento y pruebas extremas para garantizar su capacidad de operar en condiciones de espacio profundo. Además, la misión servirá para comprobar los sistemas de soporte vital de la nave Orion, un paso imprescindible antes de futuras expediciones que sí buscarán aterrizar en la superficie lunar.

Artemis II no es solo un viaje alrededor de la Luna, sino el inicio de un proyecto mucho más ambicioso. La NASA pretende establecer una presencia humana sostenida en el satélite en la próxima década y utilizarlo como plataforma para futuras misiones a Marte. En ese contexto, Christina Koch no solo hará historia por ser la primera mujer en este tipo de misión, sino por convertirse en uno de los rostros de la nueva era de la exploración espacial.