Busca, compara y si encuentras a un viajero mejor síguelo

Porque cuando viajamos necesitamos un alojamiento. Y la flexibilidad vuelve a ser clave, aunque también es importante saber cómo poder ahorrar algo de dinero. Galo recomienda utilizar la plataforma booking, donde suelen aparecer buenos precios. Sugiere optar por aquellos que ofrezcan cancelación gratuita, y no cree que las propuestas de vuelo+avión que suelen ofrecerse mejoren las ofertas que podemos encontrar en la plataforma. Sí nos cuenta que es conveniente revisar el precio que se ofrece a través de la app para móviles porque muchas veces tiene precios especiales. Respecto a si elegir hotel o piso turístico, Galo cree que depende del tipo de viaje que tengamos en mente.

Es importante además tener claro cómo nos manejaremos con el dinero. Raro será el sitio donde no podamos pagar con tarjeta, y hay muchas opciones de tarjetas monedero que nos ofrecen mucha seguridad y buenos cambios de divisa. Si necesitamos dinero en efectivo, mejor hacerlo en destino y no antes. El cambio que nos ofrecerán será mucho mejor.

Para estar comunicados fuera de la UE sin depender de las wifis, proliferan las compañías que te ofrecen tarjetas SIM internacionales. Hay muchas, pero a Galo siempre le ha ido bien con Olaf Life

Y un consejo. No viajes sin un seguro médico. Hay muchas opciones, algunas muy económicas, y da una seguridad necesaria. Si salimos de la UE fundamentalmente, ir sin seguro nos puede salir por un ojo de la cara. Galo recomienda IATI

Todas las recomendaciones son por experiencia viajera. Ninguna compañía paga a Galo Pablos para promocionarlas. De hecho, a una aerolínea le están pitando los oídos...