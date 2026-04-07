Julio César está metido en el hip hop casi desde sus inicios. Con 9 años fue su hermano quien le introdujo en la cultura, en la que empezó haciendo break dance. También ha tocado el mundo del grafiti y está haciendo sus pinitos con los platos como DJ. Pero desde 2005 empezó a escribir letras en serio y en 2023 decidió dar el paso. Sacó la cabeza del mundo underground en el que se movía para empezar a grabar. Aunque en 2007 ya grabó alguna maqueta, es ahora cuando lanza su primer disco. Fue "Amanecer", de 2025, al que le seguirá otro que ya tiene preparado. "Estoy lanzado", dice. Incluso se atreve con una versión rapeada del Asturias patria querida.

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En sus letras habla de las cosas que no le gustan y quiere cambiarlas. Es "old school", más reflexivo y priorizando el mensaje, nos cuenta. Para él, el rap es poesía y protesta. Y una forma de vida, añade. Byboypenk nos asegura que el movimiento hip hop en Asturias siempre ha sido muy intenso. Sobre todo en su Avilés natal, por donde han pasado muchos de sus referentes.

Aprovechamos un mes más para saber dónde escuchar música en directo con la Caja de Músicos y DJ Pupilas. Julio César no tiene mucha experiencia en ese campo, pero está presente en todas las plataformas y su disco también lo tiene en formato físico.