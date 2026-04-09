NUEVO PARADIGMA DE LA VIVIENDA

Javier Gil describe una realidad entre la especulación y la "generación inquilina"

El sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil es el autor de "Generación inquilina". En su libro describe a esa generación que no puede acceder a una vivienda en propiedad. Aunque trabaje, aunque se esfuerce, queda lejos de sus posibilidades porque el mercado de la vivienda se ha "desconectado" de la realidad económica y salarial. Y no estamos ante una crisis de escasez, porque vivienda hay, sino de concentración de la propiedad en pocas manos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Esta tarde a las 19h se hablará de todo ello en la Escuela de Comercio. Pero Javier nos ha avanzado que lo que está sucediendo tiene una causa. La sitúa en 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria. A partir de ese momento, cuenta el sociólogo, los fondos de inversión y los especuladores empezaron a comprar vivienda. Y lo que se compró por 70.000 ahora se quiere vender por 300.000. Por ello, Javier pide la intervención del Estado para "democratizar" el acceso a la vivienda. Advierte que estamos asistiendo a una ruptura de la clase media, porque el acceso a la vivienda en propiedad era uno de sus pilares.

Javier llama además la atención acerca de los intereses en que nada cambie. Para conseguir que el sistema se mantenga invariable, explica Javier, se nos trata de vender que nosotros también podemos ser de los que sacamos tajada de la vivienda. Es algo falso, afirma con rotundidad. La batalla ideológica, según Gil, tiene soluciones si hay voluntad. En otros países de la Unión Europea hay ejemplos de sobra, dice.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer