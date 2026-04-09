Javier Gil describe una realidad entre la especulación y la "generación inquilina"

Esta tarde a las 19h se hablará de todo ello en la Escuela de Comercio. Pero Javier nos ha avanzado que lo que está sucediendo tiene una causa. La sitúa en 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria. A partir de ese momento, cuenta el sociólogo, los fondos de inversión y los especuladores empezaron a comprar vivienda. Y lo que se compró por 70.000 ahora se quiere vender por 300.000. Por ello, Javier pide la intervención del Estado para "democratizar" el acceso a la vivienda. Advierte que estamos asistiendo a una ruptura de la clase media, porque el acceso a la vivienda en propiedad era uno de sus pilares.

Javier llama además la atención acerca de los intereses en que nada cambie. Para conseguir que el sistema se mantenga invariable, explica Javier, se nos trata de vender que nosotros también podemos ser de los que sacamos tajada de la vivienda. Es algo falso, afirma con rotundidad. La batalla ideológica, según Gil, tiene soluciones si hay voluntad. En otros países de la Unión Europea hay ejemplos de sobra, dice.