Antonio Caño plantea un posible 'impeachment' contra Trump por dudas en su capacidad mental: "Es una decisión política"

La tertulia de Más de uno ha analizado la fragilidad del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado miércoles. Pese a su supuesta entrada en vigor, la tensión en la región no ha remitido: Israel ha continuado lanzando ataques sobre Líbano, en los que ha asesinado a más de 250 personas en las últimas 24 horas, mientras Irán ha respondido anunciando de nuevo el cierre del estrecho de Ormuz y atacando instalaciones energéticas en países del Golfo.

Para el periodista Antonio Caño, lo anómalo de este conflicto es la implicación de Estados Unidos contra Irán sin una estrategia clara, sin aliados sólidos y sin el respaldo de su propia opinión pública. "Y todo eso se ha puesto en contra de él", ha señalado, en referencia a Donald Trump, cuya política exterior considera errática. En ese sentido, ha afirmado que esa acumulación de factores puede acabar pasando factura al presidente estadounidense.

Caño ha apuntado también al escenario político interno en Estados Unidos, mostrando su esperanza en una victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. A su juicio, ese resultado podría abrir la puerta a un impeachment contra el presidente de EEUU por dudas en su condición mental.

En paralelo, ha subrayado que la actuación de Israel en Líbano debe analizarse de forma independiente, al tratarse de una estrategia con raíces históricas propias que trascienden el contexto actual del conflicto con Irán.

Por su parte, Carlos Alsina ha planteado sus dudas sobre el recorrido real de un eventual proceso de impeachment contra Trump y sobre cómo se podrían evaluar sus capacidades mentales. Caño ha explicado que el impeachment es, en esencia, un proceso político, por lo que no requiere el mismo nivel de pruebas que un procedimiento judicial. En su opinión, existen ya suficientes elementos en el ámbito político —decisiones, mensajes en redes sociales o declaraciones públicas— que alimentan las dudas sobre la estabilidad del presidente. "La base para conseguir un impeachment va a existir", ha afirmado.

La base para conseguir un impeachment va a existir

La clave en las elecciones de medio término

No obstante, ha matizado que todo dependerá de los resultados electorales de noviembre. Además, considera poco probable una rebelión interna en el Partido Republicano, ya que las voces críticas con Trump dentro de la formación siguen siendo minoritarias. "Trump no ha perdido el control de su partido", ha concluido, insistiendo en que la clave estará en si los demócratas logran o no una mayoría suficiente tras las elecciones.