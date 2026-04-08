Marta García Aller denuncia la política errática de Trump: "No es la ley del más fuerte, sino la del más zumbado"

Qué importante alegrarse por las pequeñas cosas al despertar. Disfrutar lo extraordinario de lo cotidiano. Como el olor a café recién hecho o que esta noche no haya saltado por los aires ninguna civilización. Empecemos por ahí. Celebrando que no haya habido un exterminio de decenas de millones de personas, tal y como amenazaba el presidente de Estados Unidos. Esta madrugada ha habido un acuerdo de última hora con Irán.

Tenemos un presidente de Estados Unidos, y digo tenemos porque lo compartimos -lo sufrimos- todos, capaz de prometer el exterminio de una civilización entera, la iraní, con la misma frivolidad que comenta una cena de gala en 'Mar-a-Lago'. A última hora llegó un acuerdo de alto el fuego de dos semanas que él vende como victorias y los iraníes como una humillante retirada.

Y hoy las bolsas subirán, el petróleo bajará y en la Casa Blanca seguirá mandando un tipo que amenaza con cometer un genocidio en prime time insinuando el uso de armas nucleares. Y el cuento de Pedro y el lobo no se pensó con nucleares, cuyo poder se basa en la disuasión, no en la fanfarronería.

Lo contrario es el caos, que es exactamente donde estamos. No es la ley del más fuerte, sino la del más zumbado. La ley de la impulsividad, la imprevisibilidad… y la imbecilidad. En poco más de un año, Estados Unidos ha pasado de líder del mundo libre a agente del caos.

Los exabruptos excéntricos del presidente de Estados Unidos son mucho más que una simple escalada retórica o una salida de tono. Vienen del hombre que manda sobre el ejército más poderoso del mundo. Donald Trump está haciendo el mismo tipo de amenazas que hacen los gobernantes autoritarios de los peores regímenes del mundo, como el propio régimen iraní, cuando amenazaba con "borrar Israel del mapa". Ahora ese tipo de amenazas de exterminio abiertamente genocidas salen de la Casa Blanca.

Que esté en pleno uso de sus facultades o haya perdido la cabeza no es lo más relevante. Lo más inquietante es que ya no sabemos la diferencia.

¿Moraleja?

Sus últimos desvaríos

dan escalofríos