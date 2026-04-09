Última hora de la guerra en Irán: Trump amenaza con una ofensiva más fuerte si falla el acuerdo mientras se negocia la paz en Pakistán
Sigue las últimas sobre el conflicto en Oriente Próximo tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre EEUU e Irán, que Israel no aplica en el Líbano donde ha intensificado los ataques.
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Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con EEUU
Las autoridades de Irán han confirmado que una delegación oficial del país llegará durante la jornada de este jueves a la capital de Pakistán, Islamabad, para mantener conversaciones diplomáticas de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, pese a las "repetidas violaciones del alto el fuego" por parte de Israel tras la tregua anunciada.
"A pesar del escepticismo entre la opinión pública iraní a causa de las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática, la delegación iraní llegará esta noche a Islamabad, a invitación de Shehbaz Sharif, para unas conversaciones serias fundamentadas en los diez puntos propuestos por Irán", ha dicho el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, en un mensaje en redes sociales.
India recibe un séptimo carguero de gas desde el Golfo tras el bloqueo de Ormuz
Un buque de bandera india cargado con 15.400 toneladas gas licuado de petróleo (GLP) llegó este jueves a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz, en medio de la escasez nacional del combustible causada por la guerra en Oriente Medio, informó la autoridad portuaria india.
"El Green Asha, un buque de GLP con bandera de la India que ha cruzado con éxito el estrecho de Ormuz, ha atracado hoy en el muelle de líquidos de JNPA. El buque, su carga y todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos", indicó la Autoridad Portuaria Jawaharlal Nehru (JNPA, por sus siglas en inglés) en X.
El navío cruzó el estrecho de Ormuz gracias a un acuerdo alcanzado entre la India e Irán para permitir el tránsito de buques.
El Green Asha llega tras semanas de escasez de GLP, un combustible ampliamente usado en las cocinas indias, lo que ha generado largas filas de abastecimiento e interrupciones en los servicios de comercios y hoteles.
España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.
Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.
"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.
Las recomendaciones de Irán para que los buques eviten las minas en Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptase el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.
Debido a la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, y "ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque" en la zona, la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, indicó que los buques que transiten el estrecho "deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito" por esta estratégica vía.
Según indicaron medios persas, se establecerá una ruta de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso, ambas conforme a un mapa que Tasnim compartió en Telegram.
El precio del petróleo sube a 96,6 dólares ante la fragilidad de la tregua
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 2% en torno a las 8.05 horas de este jueves y se movía por encima de los 96 dólares por barril antes de la apertura de las bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 3%, hasta los 97 dólares por barril.
España ofrece su apoyo a Pakistán en la mediación para negociar la paz entre Irán y EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha ofrecido su apoyo a Pakistán en las negociaciones de paz entre Irán y EEUU, que tendrán lugar este fin de semana en Islamabad, tras el cese al fuego de dos semanas pactado este miércoles.
"Acabo de conversar con mi homólogo de Pakistán (el Ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar). "Le he agradecido la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ofrecido el apoyo de España", ha afirmado Albares en X a última hora del miércoles.
Guterres condena los ataques de Israel en Líbano y llama al cese "inmediato" de la violencia
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "inequívocamente" la oleada de ataques ejecutada por Israel contra Líbano este miércoles, donde el balance de víctimas supera los 250 muertos y los 1.100 heridos, y ha llamado al cese "inmediato" de la violencia, que se ha intensificado desde la decisión de Israel de invadir el sur de Líbano en su campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
"El secretario general condena inequívocamente los ataques masivos perpetrados por Israel en todo el Líbano el 8 de abril, que causaron la muerte y heridas a cientos de civiles, incluidos niños, así como daños a la infraestructura civil", ha recogido su portavoz, Stéphane Dujarric.
En el mismo comunicado, Guterres "condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles y está profundamente alarmado por el creciente número de víctimas", extendiendo asimismo sus condolencias al Gobierno y a la sociedad libanesa.
"Tras el anuncio del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, la actividad militar en curso en Líbano representa un grave riesgo para dicho alto y para los esfuerzos por lograr una paz duradera e integral en la región", ha alertado antes de reiterar "su llamamiento a todas las partes para que cesen inmediatamente las hostilidades".
China y Rusia llaman a una "solución política" de conflictos tras el alto el fuego en Irán
El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Cai Wei, mantuvo un encuentro en Pekín con su homólogo ruso, Alexander Alimov, en el que ambas partes acordaron promover una "solución política" en cuestiones conflictivas, un día después del comienzo del alto el fuego en Irán.
El Ministerio de Exteriores chino informó este jueves en un comunicado que Cai y Alimov se reunieron el miércoles y conversaron sobre asuntos relacionados con la ONU y el Consejo de Seguridad. En el encuentro, los diplomáticos abordaron la situación global, así como los focos de tensión internacionales y regionales.
El ministerio chino indicó que acordaron defender conjuntamente el multilateralismo, salvaguardar el sistema internacional de la ONU en su núcleo y el orden basado en el derecho internacional.