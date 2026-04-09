La justicia decidirá sobre la llegada de Costco

Interpondrán un recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de declaración de la implantación de la superficie comercial Costco en el polígono industrial de Bobes, en Siero, como Proyecto de Interés Estratégico. Pedirán además medidas cautelares para evitar que avance la tramitación de la licencia y de la modificación urbanística en el el Ayuntamiento de Siero, que pueda conllevar una decisión irrevocable de cara a una decisión judicial posterior.

Lo hacen porque, nos ha contado Sara Menéndez, están seguros de que las decisiones del Principado vulneran sus propias leyes. Afirma que no están en contra de Costco, pero exigen que juegue con las mismas reglas del juego que el resto. Lamentan tener que acabar en los tribunales, pero, afirma la presidenta de la Unión, no les han dejado otra opción. Recuerda por ejemplo que el gobierno asturiano no atendió ni una sola de sus alegaciones.

La Unión de Comerciantes defiende un comercio de proximidad y en suelo urbano. Creen que un proyecto como el de Costco sería un "desastre social y económico" para la región.