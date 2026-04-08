Un juez de Andorra imputa a Carvajal, Silva y Cazorla, y otros futbolistas, en una trama de relojes de lujo de contrabando

El magistrado andorrano Joan Carles Moynat ha puesto el foco en un grupo de estrellas con pasado reciente en LaLiga y en la selección española, a las que sitúa en el centro de una operativa millonaria con piezas de lujo que habrían cruzado la frontera del Principado rumbo a España sin los controles fiscales exigidos. Lo que en apariencia eran simples compras personales se ha convertido ahora en una causa por presunto contrabando y blanqueo que amenaza con destapar la trastienda más opaca del negocio del lujo en el fútbol.

Una causa que salpica a siete futbolistas

El auto señala en calidad de investigados a Dani Carvajal (Real Madrid), David Silva (ya retirado), Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar) por la compra de relojes de firmas como Rolex y Patek Philippe a una empresa radicada en Andorra. El magistrado quiere interrogarles por "la compra, entrega y transporte" de esas piezas, que la investigación considera vinculadas a una operativa de contrabando y posible blanqueo de capitales.

Según la documentación judicial, los jugadores adquirieron relojes que habían sido importados a Andorra por una sociedad controlada por el principal investigado, el empresario Diego G. C., que está en prisión provisional desde octubre de 2025 acusado de contrabando y blanqueo.

La clave del caso es que esas operaciones se habrían realizado sin la declaración aduanera obligatoria cuando los relojes salían del Principado rumbo a España, lo que permitía beneficiarse de la devolución del IVA en Andorra y vender los productos en territorio español con un margen ilícito.

El método: relojes por un lado, papeles por otro

La resolución judicial describe una mecánica milimetrada: los relojes se importaban a Andorra, se tramitaba la deducción del IVA y, una vez dentro del Principado, se revendían a través de la empresa del principal investigado a los futbolistasy otros clientes españoles.

A la hora de sacar las piezas hacia España, el reloj viajaba físicamente en la muñeca o el equipaje del comprador o de intermediarios, mientras que las cajas y la documentación cruzaban la frontera en otro momento, separadas del producto y sin la correspondiente declaración de exportación.

El juez subraya que el "único motivo plausible" de esta estructura es lograr una ganancia económica derivada de la deducción del IVA en Andorra y la no declaración de la exportación en la frontera, lo que encaja con un delito de contrabando agravado cuando el valor de la mercancía supera determinados umbrales.

En uno de los episodios descritos, agentes aduaneros de ambos lados de la frontera sorprendieron al empresario y a un socio con relojes en la muñeca valorados en unos 104.000 euros, operación que no constaba como exportación en los registros oficiales.

El papel de Carvajal, Silva, Cazorla y el resto

En el caso de Dani Carvajal, una de las piezas bajo la lupa es un Rolex Daytona adquirido en 2021 por unos 64.800 euro. El juez considera que, más allá de la afición personal del futbolista por la alta relojería, existen indicios de que esa compra formaría parte de la operativa irregular en la que la empresa andorrana actuaba como intermediaria para optimizar fiscalmente las operaciones.

Silva, Cazorla, Lo Celso, Partey, Azpilicueta y Bernat aparecen también como compradores de relojes de alta gama a la misma firma del Principado, lo que ha llevado al magistrado a pedir la colaboración de las autoridades españolas para tomarles declaración en calidad de investigados por contrabando. La Guardia Civil ya ha contactado con algunos de ellos en España, dentro de una comisión rogatoria que alcanza también a siete particulares o empresas españolas que actuaron como proveedores de los relojes que luego acabaron en la sociedad andorrana.

Un macrocaso más allá de los futbolistas

Los jugadores de élite son la cara más reconocible de una causa en la que el foco judicial está puesto en la estructura empresarial que habría movido, como mínimo, 38 relojes por valor de 1,35 millones de euros sin declarar su exportación desde Andorra. Algunos de esos relojes superan individualmente los 100.000 euros, cifra que agrava las penas por contrabando, que en el Principado pueden alcanzar hasta ocho años de cárcel cuando se suma el delito de blanqueo de capitales.

El principal investigado, Diego G. C., permanece en prisión provisional mientras avanza una instrucción que también salpica a joyerías y empresas españolas vinculadas a la distribución de relojes de alta gama. Los futbolistas, por ahora, figuran como presuntos compradores de producto de origen ilícito y no como organizadores de la trama, aunque su eventual responsabilidad penal podría agravarse si el juez concluye que conocían el funcionamiento fiscal de la operativa.

Próximos pasos de la justicia andorrana

El juez Moynat ha solicitado a España que organice las comparecencias de los siete futbolistas y del resto de investigados españoles para esclarecer qué sabían sobre el origen y el recorrido de los relojes que adquirieron. Tras esas declaraciones y el análisis de nueva documentación financiera, el magistrado decidirá si transforma la causa en un procedimiento abreviado y, en su caso, a quién envía al banquillo de los acusados.

Mientras tanto, ni los clubes implicados ni los representantes de los jugadores han ofrecido una versión detallada de los hechos, más allá de insistir en que colaborarán con la justicia y en que se trata, a su juicio, de "operaciones comerciales habituales y transparentes".