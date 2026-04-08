Una temporada de cruceros de récord

Pasamos de 63.000 cruceristas y 35 escalas del año pasado a los 85.000 turistas y 50 escalas de la temporada que comienza hoy. La responsable comercial del puerto, Isabel Valdés, destaca el incremento en los considerados grandes buques (los que traen a más de 2.500 visitantes) y asegura que Gijón se ha consolido como "puerto de referencia" en la ruta atlántica. Nuestra posición "estratégica" entre Bilbao y Coruña o Vigo hace prever que la cifra de cruceristas pueda seguir creciendo porque el sector está en alza y el puerto está preparado para acoger más buques.

Gijón seguirá siendo un puerto de tránsito. Valdés nos ha explicado que muy pocos puertos en España son puertos base, donde los cruceristas duermen. Sin embargo, destaca la comercial, este tipo de turismo es muy interesante para Gijón y Asturias. No por el gasto que deja en destino, sino porque ayuda a desestacionalizar el turismo y es un gran escaparate. Las encuestas que hace el puerto reflejan que 7 de cada 10 cruceristas muestran su deseo de regresar a la región por su cuenta.

Hasta el 24 de diciembre recibiremos cruceros todos los meses, salvo noviembre. Habrá tres jornadas en las que coincidirán dos buques.