POLÍTICA DE VIVIENDA

El gobierno local sigue confiando en el programa de promoción del alquiler

Guzmán Pendás reconoce en onda cero que haber captado una única vivienda en dos meses es "decepcionante" pero mantiene su confianza en el "Gijón confía alquilando". Cree que falta información, pero en cuanto acabe de arrancar "remontará exponencialmente".

Guillermo Figueroa

Gijón |

El concejal de vivienda no descarta no obstante introducir cambios en las bases si fuese necesario. Sin embargo, tanto EMVISA como las agencias inmobiliarias le piden calma y paciencia, afirma Pendás. Aunque solo se ha puesto una vivienda en la web (ya alquilada) fueron muchas más las que mostraron interés, aunque incumplían los requisitos. Cuando la gente conoce el programa le interesa, y es en eso en lo que se fija el concejal, que anuncia más campañas divulgativas.

Por otro lado, Guzmán Pendás destaca el esfuerzo "y sacrificio" que están haciendo en política de vivienda. El pleno de mañana aprobará varias modificaciones presupuestarias. 820.000 euros en total. 350.000 euros para incorporar al parqué público municipal un edificio de tres plantas en el Natahoyo con 5 pisos que se dirigirá a familias monoparentales con dificultades. Aunque no da plazos, el edil de vivienda afirma que el edificio está "habitable". Otros 130.000 será para adecuar las antiguas casas de maestros de la tejerona para destinarlas a alquiler asequible y cuyo único piso podría priorizar a personas con movilidad reducida. Habrá también 340.000 para la antigua escuela de Roces con mismos fines y que permitirá recuperar una propiedad municipal que ahora mismo está en estado de ruina.

A ello se une el objetivo de la empresa municipal de la vivienda de iniciar antes de terminar este año su primera promoción de vivienda, en La Calzada, las 10 viviendas accesibles en La Camocha o las 7 para jóvenes de Cimavilla.

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