Los patinetes eléctricos se quedan en tierra

EMTUSA ha adoptado esta medida de prohibir a los patinetes eléctricos el acceso a los buses por seguridad y convivencia. El gerente de la empresa municipal, Juan Piniella, recuerda que se han registrado varios incidentes relacionados con este tipo de vehículos. No en Gijón, pero sí en otras ciudades españolas. Y la seguridad es lo primero, dice. A ello se suman las dimensiones que pueden tener estos patinetes y que dificultaba el tránsito dentro de los autobuses.

La prohibición no es definitiva. La DGT se ha comprometido a presentar a principios de 2027 una serie de indicaciones para regular la presencia de estos nuevos tipos de movilidad en diferentes escenarios. En base a lo que marque la DGT Emtusa actuará, dice Piniella. La seguridad y las dimensiones de los patinetes seguirá siendo determinante, adelanta, aunque no ve descabellado pensar en una movilidad mixta (bus + vehículos de movilidad personal).

La prohibición llega en un momento en el que la empresa municipal está pulverizando sus récords de pasajeros. El primer trimestre ha sido histórico, y solo en marzo hubo más de 2 millones de viajes. Si antes de la pandemia del COVID registrar 80.000 pasajeros en un solo día quedaba limitado a días especiales como la noche de los fuegos, ahora es cada vez más habitual a diario, destaca Piniella. El objetivo es aumentar viajeros manteniendo la calidad, dice el gerente de EMTUSA.