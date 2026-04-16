Ni jóvenes ni mayores quieren paternalismo

La edad que figura nuestro DNI nos condiciona en muchas ocasiones, fundamentalmente cuando somos jóvenes y cuando somos mayores. En este caso, se ha criticado que el PDM limite sus cursos deportivos como el yoga o el pilates a menores de 70 años, franja de edad a partir de la cual existe una oferta propia y adaptada. Ya se ha explicado que quienes estén en un curso antes de esa edad pueden permanecer en el mismo grupo superada la barrera de los 70 o que nada ha cambiado en los cursos respecto al pasado, pero este caso ha dejado en evidencia que se trata de decidir por los mayores. Y no debería ser así, dice Elena, quien recuerda que dos personas de 70 años pueden ser totalmente diferentes. Y ya no envejecemos igual, añade Paloma, quien cree que no nos estamos dando cuenta de los cambios. Nadie quiere ir a mirar obras ya...

Tanto jóvenes como mayores coinciden en la importancia de preguntar directamente a los colectivos por las cosas que les afectan. Los "adultos" pueden pensar que una idea suya es magnífica para los jóvenes o los mayores, pero sin preguntarles directamente a ellos puede ser un fracaso. Porque Gijón es una ciudad muy participativa y deberían poder expresar su opinión.

Nadie quiere el paternalismo, aunque sea de buena fe, se concluye de la charla.

Precisamente esta mañana la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón ha registrado un escrito dirigido a la alcaldesa solicitando la revisión del modelo de acceso a actividades deportivas municipales, denunciando la exclusión por edad en cursos como yoga y pilates y destacando el amplio respaldo social recibido. Solicitan la eliminación de la limitación por edad en el acceso a actividades deportivas municipales como yoga y pilates. En dicho escrito, la Federación denuncia la actual situación que impide la inscripción a personas de 70 o más años, independientemente de su estado de salud o condición física, y plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más justo, inclusivo y adaptado a las capacidades reales de las personas.