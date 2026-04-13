Curiosidad artística

Mateo y Leire, de 9 años, y Marina, de 8, traen un montón de preguntas que han elaborado en clase junto a sus compañeros para una pintora, dibujante, humorista gráfica o ex profesora. Muchos palos tocó Mabel Lavandera, y reconoce que de todas las cosas que ha hecho ha sacado algo positivo.

A Mabel siempre le gustó en el colegio estudiar idiomas, y empezó a dibujar copiando la enciclopedia Álvarez. Y fue por casualidad. No pudo seguir en la misma clase que sus amigas, y por aburrimiento se puso a dibujar. Hasta hoy. Se formó con nombres como Alejandro Mieres, e inició una carrera en la que ha hecho tantas cosas que ni recuerda cuántos cuadros ha pintado, cuál fue el primero o con cuál de todos se quedaría. Les explica que si está centrada en un único cuadro, puede tenerlo listo en 20 días.

A los pelayines curiosos, que tampoco creen a día de hoy que su futuro sea artístico, les interesa también por el tamaño de sus cuadros, las técnicas que utiliza (analógicas) o los colores de su paleta. Y Mabel les explica que aunque es "colorista", nadie es pintor hasta que tiene definidos sus grises. También les cuenta que trabaja sola.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

De la conversación de hoy parece que surgirá una visita al Colegio rey Pelayo de la artista.