MABEL LAVANDERA

Curiosidad artística

Mabel Lavandera tiene 75 años y desde los 10 supo que quiso ser artista. Procede de una familia que promueve mucho esa vena artística, pero Mabel pasó una época en la que quiso ser pianista...incluso monja. Los PELAYINOS CURIOSOS tienen un montón de preguntas para ella. Y también un deseo.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Mateo y Leire, de 9 años, y Marina, de 8, traen un montón de preguntas que han elaborado en clase junto a sus compañeros para una pintora, dibujante, humorista gráfica o ex profesora. Muchos palos tocó Mabel Lavandera, y reconoce que de todas las cosas que ha hecho ha sacado algo positivo.

A Mabel siempre le gustó en el colegio estudiar idiomas, y empezó a dibujar copiando la enciclopedia Álvarez. Y fue por casualidad. No pudo seguir en la misma clase que sus amigas, y por aburrimiento se puso a dibujar. Hasta hoy. Se formó con nombres como Alejandro Mieres, e inició una carrera en la que ha hecho tantas cosas que ni recuerda cuántos cuadros ha pintado, cuál fue el primero o con cuál de todos se quedaría. Les explica que si está centrada en un único cuadro, puede tenerlo listo en 20 días.

A los pelayines curiosos, que tampoco creen a día de hoy que su futuro sea artístico, les interesa también por el tamaño de sus cuadros, las técnicas que utiliza (analógicas) o los colores de su paleta. Y Mabel les explica que aunque es "colorista", nadie es pintor hasta que tiene definidos sus grises. También les cuenta que trabaja sola.

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De la conversación de hoy parece que surgirá una visita al Colegio rey Pelayo de la artista.

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