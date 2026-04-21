Cuando el maltrato era una forma de ocio

"Animales, ocio y ciudad. Espectáculos populares con gallos y otros animales" ha buceado en la hemeroteca y el archivo municipal para comprobar cómo hasta hace unas pocas décadas en Gijón se usaba a animales como los gallos para todo tipo de ocio. Y en muchas ocasiones el gallo no salía bien parado. Su muerte formaba incluso parte del paso de niño a hombre en la ciudad.

Gijón fue la ciudad gallera más importante del norte de España. El gallo está muy presente en plazas, en la playa, incluso en patios de colegio. Los eventos con gallos incluidos aparecían al lado de la cartelera de cine, por ejemplo, aunque también existía un mundo más clandestino y turbio relacionado con las apuestas. Luismi y Rafael han investigado y han puesto negro sobre blanco una historia poco contada y que deja abierta la posibilidad de seguir investigando a quien le guste el tema.

No solo fueron los gallos. También hubo tiro al pichón, las corridas de toros o carreras de perros. Pero el gallo, animal muy simbólico (y masculino) fue el líder en cuanto a programación de animales. Aunque la sociedad de la época era diferente, ya entonces había voces en contra. La principal fue la sociedad antiflamenquista cultural y protectora de animales y plantas de Gijón, que no solo era ecologista y amante de los animales sino que se oponía a un movimiento de "señorito andaluz".