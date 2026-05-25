VOX se reivindica como oposición al "gobierno de centro izquierda"

Vox cree que este mandato no ha traído nada positivo a Gijón. Reprocha al gobierno preocuparse únicamente de "los titulares y las infografías". De los grandes asuntos pendientes, nada se sabe, reprocha Álvarez Rouco. Cree que Gijón sigue un rumbo marcado por el "sectarismo" de las izquierdas. Porque para ella, Foro y PP son de "centro izquierda". Recordando el "fraude electoral" que supuso apartarlos del gobierno, tiene claro que "buscan el apoyo de las derechas pero sonríen a las izquierdas". Que hacen más guiños a las izquierdas "está claro".

Sara Álvarez Rouco afirma que Gijón es una ciudad insegura. Sara se fija en lo que había hace años y lo que hay ahora para denunciar un incremento de robos y delitos, de los cuales acusa principalmente a los inmigrantes. Pese a que las estadísticas oficiales dicen otra cosa, las noticias que aparecen en los medios lo deja claro, sentencia Álvarez Rouco. En consecuencia, Vox defiende la "prioridad nacional" también para Gijón porque es "de sentido común" atender primeros a los nacionales antes de atender a los extranjeros.

Preguntada por la crisis habitacional, Álvarez Rouco critica las políticas del gobierno local. No cree que el Plan Llave sea una solución y piden derogar la Ley de la Vivienda. Sí cree necesario construir más vivienda pública. Sin embargo, carga totalmente contra la decisión del gobierno regional (facilitada por el local, recuerda) de declarar zonas tensionadas.

La portavoz de Vox denuncia la "corrupción" del Psoe y cree que Nieves Roqueñí no puede continuar como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.