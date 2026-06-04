Actitud ante el verano

El tema lo propone Yurena Sabio, que como presidenta del Conseyu de la Mocedá está al tanto de muchas cosas que se mueven en la ciudad. Y como joven que es, le gusta irse de festivales, a la playa o con sus amigos. Elena Díaz hace tiempo que pasó la etapa de festivales, aunque conoce de la tele a varios de los artistas que vienen. Los mayores también tienen su verano. Planes hay para todo el mundo, aunque no llegamos a una conclusión clara sobre quién planifica con más antelación.

La conversación va en torno a la música (y las casitas polémicas) o la playa como lugar de encuentro y, cada vez más turisteo. También de la precariedad laboral de la juventud que se agrava en verano o de la necesidad de descanso de la familia que tienen las abuelas que llevan todo el año apoyando a sus hijos.

Que los veranos han cambiado lo demuestran por ejemplo los puntos lila que desde este sábado veremos en Gijón. Son el espacio de referencia para las intervenciones en caso de agresión sexista, y este verano serán itinerantes. Los gestionará el Conseyu de la Mocedá, que acudirá a los espacios que generen aglomeraciones importantes. El año pasado casi 3.000 personas participaron en las diversas intervenciones que se impulsaron. Yurena nos explica su funcionamiento, presencial y virtualmente, porque están también en instagram. Elena desconocía un servicio que en su época joven asumían los hermanos mayores...