Honores y distinciones

Por Onda Cero han pasado todos los premiados, que agradecen el honor que se les otorga desde Gijón.

Germán Padín Prado es párroco del Corazón de María. No lleva mucho tiempo, pero desde el principio se dio cuenta de que Gijón era una ciudad que había acogido a los misioneros Claretianos con los brazos abiertos. El mismo acogimiento que ellos dispensan y que les hace ser parte de la historia de la ciudad. Fundamentalmente, asume Germán, por el Colegio Corazón de María, el CODEMA, tan querido por todos y con tantos gijoneses entre sus alumnos y ex alumnos. En nuestra conversación se hace especial hincapié en la necesidad de escucharse.

Germán Padín, párroco del Corazón de María | @ondacerogijon

Kike Figaredo necesita poca presentación. Pese a llevar más de 30 años ayudando en Battambang (Camboya) nunca ha perdido su conexión con ciudad. Lo demuestran sus camisetas del Real Sporting o su casa que emula a una panera. Y que siempre demuestra su orgullo por su ciudad. Recibir ahora un premio como la medalla de plata le hace sentir que Gijón y los gijoneses tampoco le olvidan a él.

Kike Figaredo al lado del Papa León XIV | Kike Figaredo

A la feria del libro de Xixón, la FéLIX solo le ha hecho falta una década para ganarse el cariño y respeto de la ciudad. Su actual director, Jaime Priede, agradece que haya tanta gente comprometida con ellos y con la cultura, y recuerda que su objetivo es reforzar la cultura en la ciudad. Porque una feria es para vender libros, pero la cita es un punto de encuentro para la cultura. La medalla de plata les sirve además para reafirmar su apuesta por un modelo donde priman los grandes libros por encima de los grandes nombres. El reconocimiento sirve de escaparate para la X FéLIX, que se celebra del 17 al 21 de junio.

Presentada la X Feria del Libro de Xixón | Cultura Gijón

Al margen de las medallas está Massiel. Nació en Madrid, pero desde pequeña tuvo a Gijón muy presente porque su madre era "playa total" y los vínculos con sus raíces siempre fueron fuertes. "Llevo a Gijón tatuada en el alma", nos ha contado María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa, con quienes hemos recordado su niñez en la ciudad y esos baños en el Piles. Fiel a su buen humor, Massiel nos adelanta que a estas alturas de su vida solo quiere pasárselo bien y aprovechar. Porque, ironiza, este tipo de reconocimientos que está recibiendo de Gijón (este no es el primero) le dicen que "está a punto de palmarla".

Massiel será hija adoptiva de Gijón | Carmen Moriyón

Los honores y distinciones de Gijón se entregarán durante el día de San Pedro, el próximo 29 de junio.