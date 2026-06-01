VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

Un medio de trabajo

Los repartidores aplauden que la alcaldesa haya paralizado la decisión de prohibir el acceso en patinete a varias calles del centro de Gijón. Hoy iba a entrar en vigor. Se restringía el paso a la "zona caliente", con muchos comercios y locales de hostelería. El secretario del comité de Glovo en Asturias asegura que el principal perjudicado serían los negocios.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Cristian Duman asegura que impedirles el paso al centro perjudicaría a los negocios de comida, porque sería más complicado hacer llegar los pedidos a los clientes. La mitad de los repartidores de Glovo en Gijón, dice Cristian, se mueven en patinete. Para ellos no es un medio de transporte sin más, es un medio de trabajo. Piden que se tenga en cuenta.

Los repartidores están muchas horas en el patinete. Y saben que no todos los usuarios respetan las normas. Cristian reconoce que lo ven, y entiende que es la razón que ha llevado al Ayuntamiento a querer regularlo. Pero asegura que los repartidores cumplen las normas generales y, recuerda, tienen sus propias normas de prevención de riesgos laborales. Por eso se cuidan mucho de cumplirlo todo. Porque en ello va su salario.

Mañana acudirán a la reunión con el consistorio para pedir que se les escuche. Quieren colaborar, afirma el secretario del comité por Comisiones Obreras.

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