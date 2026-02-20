Esta semana en Más de Uno Gijón

Entre las personas que se han pasado por nuestros estudios esta semana destacamos a Santiago Olay. Conocido como “Santiago el marino” nos ha ayudado a que GIJÓN MIRA AL MAR

Conocemos los planes del nuevo presidente de la federación de vecinos de la zona rural.José Luis García Nicieza toma las riendas de Les Caseríes

Tras la polémica propuesta de Vox sobre el velo islámico, hemos entendido un poco mejor este tipo de movimientos gracias a nuestro ANALISTA POLÍTICO. Cuando importa más colocar un tema que el debate mal vamos…

Los médicos han iniciado una huelga indefinida a nivel nacional. El sindicato médico da por hecho que tendrá repercusión en Asturias

Ha tocado abrir la CORTE LITERARIA a la que nos visita la escritora Carmen Amil. El lunes se pone a la venta en las librerías su última novela, “A doce pasos de ti”.

Estamos además en la semana europea de la pobreza energética. Es un problema que afecta al 16´9 por ciento de los asturianos

Valeria Sánchez ha puesto la radio DE CUENTO EN CUENTO con un libro muy animal

Con Ana Fierro nos metimos con el tema de las redes sociales y los menores. Lo hicimos en LIOSAMENTE, nuestra sección sobre salud mental

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.