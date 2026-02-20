"Bienvenidos a Grimwood"

Valeria Sánchez, alumna del colegio Eduardo Martínez Torner de 11 años, es la niña que mejor lee cuentos en voz alta de toda Asturias y de las que mejor lo hace de toda España. La conocimos cuando representó a Asturias en la final del concurso “Pequeños gigantes de la lectura”. Quedó segunda con 9 años.

Cuando la escuchamos por primera vez nos atrapó totalmente su forma de leer y la pasión que transmite al hacerlo, así que la hemos fichado. Un viernes al mes Valeria nos leerá un fragmento de un cuento, que ella misma elegirá.

Tenemos la firme intención en animaros a leer cuentos con vuestros hijos. Todos salimos ganando si lo hacemos. Los niños en comprensión lectoral. Los padres en hacer una de las cosas más bonitas que hay, como es leer.