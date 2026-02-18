José Luis García Nicieza toma las riendas de la zona rural

José Luis llega con ganas de pelear por la zona rural. Continuará con la gran labor desarrollada por Miguel Llanos y su directiva, dice, aunque espera aportar un poco de frescura a un cargo que es cansado. La defensa de la zona rural será su guía y reclama una mayor atención por parte de las administraciones.

Entre sus objetivos están grandes clásicos como la extensión del saneamiento o la fibra a todo el concejo. También que EMTUSA no deje ninguna parroquia sin transporte. No faltan otros temas enconados, como la lucha contra la contaminación. Aunque es muy llamativo el paso de camiones por príncipe de Asturias, dice, la ausencia de accesos al musel afecta igualmente a la zona rural, recuerda. Critica que se hayan reído de los vecinos en ese asunto. Las fiestas de prao es otro asunto que preocupa. José Luis confía en que se pueda llegar a alguna solución porque son eventos muy queridos y esperados.

Respecto a la relación que mantendrá Les Caseríes con la federación de vecinos de la zona urbana, la FAV, el nuevo presidente aboga por el entendimiento y unidad de acción. Si cada uno hiciesen la guerra por su cuenta mal les iría, dice.