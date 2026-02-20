Carmen Amil

Pero a Carmen le gusta aportar algo más a esas historias románticas. En este caso ha querido hablar de la ansiedad con la que muchos jóvenes, sus potenciales lectores, pueden verse identificados. Es algo que gusta, nos confirma nuestra guía literaria Sara Winninton. Pero nos dejan claro que no es necesario ser una persona que haya sentido ganas de huir porque no podían con todo para que te guste.

Ser una escritora con muchas tablas (incluso ser profesora de escritores porque da talleres para aprender trucos para ponerse al lío) no impide que Carmen se siga poniendo histérica en el momento en el que se pone a la venta su novela. No es de esas que lo muestra en vídeos en las redes sociales, y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar con las futuras novelas que ya está preparando. Más de una de hecho.

Gracias a nuestra CORTE LITERARIA seguimos además aprendiendo sobre el universo de la literatura juvenil. Nos enteramos qué es Substack en donde muchos jóvenes y no tan jóvenes escriben o que es un universo muy dado a los acrónimos aunque lo compliquen todo.