NOVELA ROMÁNTICA CON ALGO MÁS

Carmen Amil

Carmen Amil lleva escribiendo desde los 7 años y ha perdido la cuenta de las novelas que ha publicado. Maestra de la novela romántica juvenil, el lunes llega a las librerías "A doce pasos de ti", una historia con final feliz que narra la vida estresada de Lorena y del experto en sacarla de quicio Daniel.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Pero a Carmen le gusta aportar algo más a esas historias románticas. En este caso ha querido hablar de la ansiedad con la que muchos jóvenes, sus potenciales lectores, pueden verse identificados. Es algo que gusta, nos confirma nuestra guía literaria Sara Winninton. Pero nos dejan claro que no es necesario ser una persona que haya sentido ganas de huir porque no podían con todo para que te guste.

Ser una escritora con muchas tablas (incluso ser profesora de escritores porque da talleres para aprender trucos para ponerse al lío) no impide que Carmen se siga poniendo histérica en el momento en el que se pone a la venta su novela. No es de esas que lo muestra en vídeos en las redes sociales, y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar con las futuras novelas que ya está preparando. Más de una de hecho.

Gracias a nuestra CORTE LITERARIA seguimos además aprendiendo sobre el universo de la literatura juvenil. Nos enteramos qué es Substack en donde muchos jóvenes y no tan jóvenes escriben o que es un universo muy dado a los acrónimos aunque lo compliquen todo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer