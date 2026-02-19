Un 17% de los asturianos pasa frío en casa

La directora de acción para la transición ecológica justa de ECODES, la fundación ecología y desarrollo, nos cuenta que estamos en la media nacional. Pero advierte que la pobreza energética sigue siendo un desafío estructural que limita el acceso a una energía asequible, segura y limpia, con impactos directos en la salud, el bienestar y la igualdad de oportunidades. Según datos recientes, cerca de uno de cada diez europeos no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno, y en España esta cifra ha estado entre las más altas de la UE en los últimos años.

Cecilia Foronda apuesta como solución al asesoramiento y acompañamiento. Muchas personas que tienen derecho al bono social lo desconocen, afirma. También recuerda la importancia de invertir en la rehabilitación de viviendas que no cuentan con un correcto aislamiento térmico. Defienden que el 30% de los recursos destinados a la rehabilitación energética se reserven a familias en pobreza energética.

ECODES felicita a Gijón por contar con una oficina municipal de la energía, a la que se sumará ahora una red nacional que acaba de aprobar el consejo de ministros.