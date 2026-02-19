SEMANA EUROPEA DE LA POBREZA ENERGÉTICA

Un 17% de los asturianos pasa frío en casa

Hasta el lunes se celebra la Semana Europea de la Pobreza Energética. Según ECODES, el 16.9% de los asturianos pasa frío en invierno porque carece de recursos para poner la calefacción. A ello se suman el 16% de los asturianos que deben hacer frente a un gasto energético "desproporcionado" o el 7% que directamente no tiene un sistema de calefacción.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La directora de acción para la transición ecológica justa de ECODES, la fundación ecología y desarrollo, nos cuenta que estamos en la media nacional. Pero advierte que la pobreza energética sigue siendo un desafío estructural que limita el acceso a una energía asequible, segura y limpia, con impactos directos en la salud, el bienestar y la igualdad de oportunidades. Según datos recientes, cerca de uno de cada diez europeos no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada durante el invierno, y en España esta cifra ha estado entre las más altas de la UE en los últimos años.

Cecilia Foronda apuesta como solución al asesoramiento y acompañamiento. Muchas personas que tienen derecho al bono social lo desconocen, afirma. También recuerda la importancia de invertir en la rehabilitación de viviendas que no cuentan con un correcto aislamiento térmico. Defienden que el 30% de los recursos destinados a la rehabilitación energética se reserven a familias en pobreza energética.

ECODES felicita a Gijón por contar con una oficina municipal de la energía, a la que se sumará ahora una red nacional que acaba de aprobar el consejo de ministros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer