HUELGA MÉDICA

El SIMPA llama a los médicos a la huelga indefinida hasta junio

Los médicos asturianos han iniciado este lunes un nuevo calendario de paros. El Sindicato Médico Profesional (Simpa) en Asturias es quien les ha convocado a nivel regional.

Ana Fierro

Gijón |

Después de alcanzar acuerdos a nivel regional con la Consejería de Salud para mejorar las condiciones laborales en el Principado, la convocatoria se mantiene en ámbito nacional. El secretario general del Simpa cree que eso hará que el seguimiento sea menor en Asturias.

La principal reivindicación de los facultativos se centra en el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que lleva 23 años sin ser reformado. Los médicos exigen a la ministra la retirada inmediata de su borrador.

José Antonio Vidal ha reconocido que se incrementarán las listas de espera en Asturias.

