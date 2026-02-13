La XII edición de 'Corto Gijón' reivindicará el talento asturiano

La convocatoria de cortometrajes para la 12ª edición de 'Corto Gijón', que permanecerá aún abierta hasta este domingo 15 de febrero, ha recibido ya casi dos mil cortometrajes, batiendo nuevamente su récord de participación.

La programación de este año contará con más de medio centenar de obras cinematográficas, distribuidas en cinco secciones. La Sección Oficial presentará veintiún trabajos a concurso que podrán verse por primera vez en Asturias. La Sección Documental contará con nueve cortometrajes, siendo uno de ellos un estreno mundial y los ocho restantes trabajos que podrán verse por primera vez el Principado. La Sección Conexiones está compuesta por cuatro obras con sello iberoamericano, todas ellas también estreno en Asturias. Finalmente, los apartados centrados en el cine asturiano, la Sección Asturias y la Muestrona , suman un total de diecisiete trabajos, de los cuales cinco son estrenos absolutos y uno es estreno en Asturias.

Spot promocional de Corto Gijón 2026 | Corto Gijón

Durante esta duodécima edición, 'Corto Gijón' colaborará, por primera vez, con el CIFP Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, CISLAN. Ambas entidades organizan conjuntamente una sesión de cinefórum con el objetivo de apoyar el talento joven. En el pase se proyectarán una selección de cortometrajes, producidos por los propios alumnos del centro, a la que seguirá una sesión de debate.

Además, y con el objetivo de promocionar las obras finalistas del certamen, 'Corto Gijón' amplía su presencia territorial con una proyección de la Sección Oficial en la Casa de Cultura de Llanes y la proyección de una selección de cortometrajes en Oviedo en colaboración con el Cine Club del Milán.

El Festival de Cortometrajes de Gijón cuanta con el apoyo de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y de Turismu, la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, Laboral Ciudad de la Cultura, Laboral Cinemateca, Centro Municipal Integrado El Llano y Ateneo de la Calzada.