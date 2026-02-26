"Sleep on the road" busca reducir el infradiagnóstico de enfermedades del sueño

Levantarse más cansado de cómo se ha echado a la cama, despertarse muchas veces a lo largo de la noche y no rendir durante el día son algunas de las consecuencias de no descansar adecuadamente durante la noche. Desde la Sociedad Española de Neumología Y Cirugía Torácica han puesto en marcha la campaña “Sleep on the Road” para realizar revisiones gratuitas a quienes deseen conocer si padecen alguna enfermedad de sueño.

La doctora María Teresa Martín Carpi, neumóloga y miembro de SEPAR (Sociedad Española de Neumología Y Cirugía Torácica) y SADAR (Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio), explica que cada vez somos más conscientes de la importancia de tener una buena higiene del sueño, por eso se identifica si pasa algo. De hecho, cada vez son más las personas que acuden a su médico de Atención Primaria para pedir que les hagan las pruebas. Lo idóneo es dormir entre 7 y 9 horas, incluidos los adultos porque “las enfermedades del sueño pueden poner en riesgo la vida, ya que aumenta el riesgo de tres a seis veces, de accidentes laborales y de tráfico”, asegura la doctora, quien añade que las alteraciones del sueño también pueden derivar en enfermedades cardíacas o hipertensión.

Con la campaña “Sleep on the Road” se pretende “concienciar a la población y evitar el infradiagnóstico de las enfermedades del sueño”, se estima que hay unos dos millones de españoles que podrían padecerlas y se desconoce. “Vamos a realizar una valoración de los riesgos de padecer panea obstructiva del sueño, para lo que se va a realizar una valoración cardiometabólica de las patologías que puede tener. Se les explicará a los pacientes los métodos diagnósticos, los tratamientos que hay, las innovaciones terapéuticas que existen y también, por supuesto, una correcta higiene de sueño”, informa la doctora Martín Carpi.

Los síntomas más habituales que pueden dar la alerta de que se puede sufrir una apnea obstructiva del sueño son:

Ronquidos muy fuertes, muy audibles

muy fuertes, muy audibles Cese de la respiración durante la noche, que muchas veces percibe la pareja, pero otras veces el paciente es el que se despierta con sensación de ahogo

durante la noche, que muchas veces percibe la pareja, pero otras veces el paciente es el que se despierta con sensación de ahogo Mucha somnolencia durante el día

durante el día Dolor de cabeza al despertarse

al despertarse Sensación de no haber dormido, porque se están despertando continuamente durante la noche, aunque sea levemente.

La unidad móvil “Sleep on the Road” estará en la plaza César Augusto de Zaragoza el viernes 27 de febrero de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 y el sábado 28 de febrero, de 10.00 a 14.00. En todo momento estarán atendidos por los neumólogos de los diferentes hospitales de Zaragoza