Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre de 2026, en Aragón, se atendieron a 1.146 mujeres en los tribunales de instancia especializados en Violencia sobre la Mujer. Un 2,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, pero, por lo contrario, aumentaron las denuncias en un 4,5%.

En el Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género se quiere recordar que toda la sociedad tiene su papel a la hora de terminar con este tipo de violencia, denunciando cuando son conocedores de que una mujer está siendo víctima. De hecho, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Inma de Francisco, recuerda que muchas mujeres no saben que son víctimas de violencia de género y por eso “es esencial que la sociedad no les dé la espalda”.

Hace un tiempo que la tecnología ha favorecido los delitos digitales y una nueva fórmula de violencia de género. “La violencia por medios digitales está llegando con fuerza a las poblaciones más jóvenes, pero no sólo violencia de género sino todo tipo de violencias, sobre todo entendida como control”, asegura Inma de Francisco quine hace hincapié que, si bien es un reto llegar a ellos, se está intentando hacerlo a través de sus referentes, “utilizando su lenguaje y con mensajes lanzados a través de influencers y youtubers que ellos siguen de forma habitual”.

Desde el IAM se ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género diversos servicios como atención psicológica y social, asesoramiento jurídico, acompañamiento al juzgado, asesoramiento laboral una vez que quieren incorporarse a su trabajo, además de casas de emergencia y tutela. Uno de los mayores miedos de las mujeres son sus hijos, víctimas también de la violencia de género, para lo que desde esta institución se ofrece también ayuda psicológica porque también sufren todo este proceso y puede afectarles en su desarrollo.