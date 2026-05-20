Morlas: "todavía hay muchos caballos de batalla que solventar respecto a la violencia machista"

Hace diez años surgió como asociación sin ánimo de lucro la Asociación Somos Más, pero en realidad comenzaron a trabajar tres años antes cuando un grupo de mujeres víctimas de violencia machista se conocieron en la Casa de la Mujer de Zaragoza mientras participaban en un curso de defensa personal. Decidieron unirse para darse apoyo y ese grupo se amplió con el objetivo de apoyar a otras mujeres en su misma situación. Ahora cumplen una década con la misión de acompañar a las mujeres víctimas de violencia machista.

La presidenta de la Asociación Somos Más, Natalia Morlas, asegura que estos diez años “han sido muy duros. Nacimos de la necesidad de que no había un acompañamiento real por parte de las instituciones”, un acompañamiento para hacer trámites del día a día como ir al médico, al juzgado o a cualquier sitio al que tenían miedo a acudir solas. Ese es uno de los pilares de esta asociación que sigue sintiéndose “ignorada y soterrada con las que no se cuenta para nada”, asegura la presidenta.

Desde el origen de la entidad “no hemos querido estar en vez de, queremos estar además de. Un algo más para ayudar a las mujeres”, explica Morlas, quien reconoce y valora el trabajo que realizan profesionales como los trabajadores sociales o los psicólogos y psiquiatras. Otro caballo de batalla es el referente a determinadas medidas judiciales, “hay muchas de ellas que permiten que los maltratadores se salgan de rositas o con el mínimo castigo”.

Un ejemplo es el del hombre que ha cambiado de sexo en el registro. “Se ha cambiado de sexo registral, pero ni de nombre, ni de aspecto, ni de vestimenta. Y va diciendo en público que la misión de su vida es matar a la madre de sus hijos. Esta mujer se ha quedado sin protección, sin policía en la puerta, está sola, el juez ha dicho que, como este señor ahora es señora, que esto no es violencia de género, esto es violencia intrafamiliar”, se lamentan desde Somos Más.

Experiencia inmersiva

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI acoge la celebración del décimo aniversario de la Asociación Somos Más y lo hará, entre otras actividades, con una conferencia sobre el acompañamiento durante y después del proceso de denuncia y la presentación del documental “Somos sobrevivientes” en el que ocho mujeres se desnucan emocionalmente contando su historia.

Pero, además de estas actividades, se va a presentar una experiencia inmersiva con unas gafas de realidad virtual a través de la que el usuario podrá meterse en “el cuerpo y en la mente de una víctima de violencias machistas. Va a saber lo que sentimos. El cómo nos sentimos detrás de las puertas y las ventanas cerradas. Lo que vivimos, además de los golpes”, explica Natalia Morlas.

Un proyecto que nace con el ánimo de continuidad y poder llevarlo a colegios, institutos o a las asociaciones que lo soliciten porque “todo el entorno es superimportante para ayudar a las víctimas”