"Si no hay denuncia no hay conocimiento y no se puede proteger a la víctima de violencia de género"

Desde enero de 2003 hasta noviembre de 2025, 35 mujeres han perdido la vida en Aragón a manos de sus parejas. Ellas forman parte de una trágica estadística a la que hay que sumar miles de mujeres que cada día sufren violencia de género doméstica, sexual. Cada día, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizan entre dos y tres detenciones relacionadas con violencia de género. Ellos son, en numerosas ocasiones, los primero que llegan al lugar de los hechos. Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional en Aragón, explica que todo comienza con una llamada al 091.

En ese momento, los agentes que están en Sala atienen la llamada y la pasan a Seguridad Ciudadana, quienes se desplazan hasta el lugar en el que se desarrollan los hechos. Una vez en el domicilio o en el lugar, se entrevistan con las dos partes y también con los testigos, si los hubiera. Tras comprobar toda la información, se decide actuar. Como indica el portavoz, “en la mayoría de las ocasiones hay una detención, pero hay otras situaciones en las que se trata de mediar entre las partes”. En todos los casos, tanto en Sala como en Seguridad Ciudadana, los agentes cuentan con formación específica para saber actuar en estos casos donde la fusión psicológica es primordial.

En casos en los que las víctimas no quieren denunciar a su presunto agresor los agentes pueden actuar el “protocolo cero” y actuar de oficio. “En muchas ocasiones las mujeres no quieren denunciar por miedo, vergüenza o por muchos otros motivos”, explica Rubén Nido, quien añade que la denuncia es esencial “a pesar de que es un momento muy duro y difícil para la víctima”. De hecho, para evitar la revictimización al esperar en una sala de espera, en cuanto llega una víctima de violencia de género tiene prioridad ante cualquier otra persona y se le ofrece apoyo tanto psicológico como un abogado especializado en violencia de género. “La denuncia es importante porque si no se denuncia, no hay conocimiento y no se puede hacer un seguimiento ni proteger a la víctima”, añade Nido.

Desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), los agentes de la Policía Nacional tienen una doble labor. Por un lado, investigar todo lo sucedido y, por otro, protección. Hacen un seguimiento de las víctimas que han denunciado este tipo de situación y, a través de VioGén, tienen varios niveles de riesgo y según eses nivel, requiere un seguimiento u otro. Pero “en todo momento, los compañeros de esta unidad están a disposición de estas mujeres las 24 horas del día por cualquier problema que les pudiera surgir”.

Alertcops: una aplicación contra la violencia

El teléfono 091 es la principal toma de contacto con la Policía Nacional y no sólo para las víctimas de violencia de género, sino que también es esencial la colaboración ciudadana, ya que la víctima está en shock y no siempre está en condiciones de avisar a la policía o de pedir cualquier tipo de ayuda. Además, es anónimo. Ni la víctima ni el presunto agresor sabrá quién ha llamado al 091.

Además del teléfono, existe una aplicación que hace años está operativa. Se denomina Alercops y a través de ella se puede chatear, enviar imágenes, vídeos e incluso personas que tengan dificultades por el idioma se puede comunicar con la Policía Nacional. Concretamente para las víctimas de violencia de género hay un botón específico que “simplemente con pulsarlo graba diez segundos de la conversación que se está produciendo en ese momento y geolocaliza el punto exacto en el que está la mujer, entra la alarma y una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplaza hasta ese punto”, explica el portavoz de la Policía Nacional en Aragón.