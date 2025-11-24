María Antoñanzas: "lo importante es que sepan que no están solas"

Desde el Instituto Aragonés de la Mujer se ofrece diversos recursos a las mujeres que sufren casos de violencia de género, entre ellos, hay un número de teléfono gratuito que funciona las 24 horas: 900 504 405. En el año 2025 ha recibido 3.222 llamadas de las que 2.834 fueron por violencia de género, 232 más que el año pasado y 340 tienen órdenes de alejamiento. María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, explica que este teléfono es uno de los recursos que puede utilizar toda la sociedad, no sólo una mujer que sea víctima, sino “cualquier de nosotros para denunciar una situación como esta o para pedir información sobre cómo podemos ayudar a una persona cercana”.

Ya sea este teléfono gratuito 900 504 405 o cualquiera de las sedes del IAM, los CAIVIS o el WhatsApp habilitado en el 618 504 405 son una puerta de entrada a todos los recursos disponibles: asesoría social, psicológica, jurídica, alojamientos temporales porque necesitan salir de una situación con urgencia y no saben dónde acudir para tener protección.

Uno de los mayores temores y que frenan la posibilidad de separarse de su maltratador es la dependencia económica, sobre todo si se tienen hijos menores. Precisamente se les ofrece atención psicológica para los menores, tanto para los que sufren violencia como para los que son hijos de víctimas. Se les ofrecen recursos de alojamiento y siempre los niños están con sus madres. La directora del IAM asegura que cada vez son más mujeres que acuden a estos recursos, pero que todavía “hay un condicionante social muy importante, sobre todo, en el entorno rural donde el círculo es más pequeño y cuesta más dar el paso”.

La violencia psicológica sigue siendo difícil de ver y de reconocer y sin embargo mina a la mujer poco a poco. En los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) “acuden mujeres sin saber siquiera que han sufrido ese tipo de violencia, peor necesitaban que se les escuchara y que le dijeran si habían vivido episodios de violencia”, ha explicado Antoñanzas. “Es importante saber que hay recursos que te van a ayudar a dar el primer paso e iniciar el proceso, van a contar con acompañamiento y asesoramiento todo el tiempo que necesiten y siempre adaptado a ellas”, ha añadido la directora del IAM.

La atención urgente es la primera y más importante, pero también es esencial el acompañamiento una vez que se deciden a dar el paso, “tienen que ver que no están solas, hay muchas mujeres en su misma situación y muchas profesionales dispuestas a poner su granito de arena para hacer que vuelvan a ser felices libres de violencia”, asegura María Antoñanzas.

Algunos datos