Del comer y el beber

Entre Plato y Plato, propuestas gastronómicas únicas

La gastronomía ocupa un lugar importante en la programación de Onda Cero Aragón. Y esta temporada ha comenzado a andar nuestra sección gastro #EntrePlatoyPlato. Un espacio que pretende ser un encuentro de productos y establecimientos aragoneses que hacen de la gastronomía de la comunidad una excelente carta de presentación.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Entre Plato y Plato
Entre Plato y Plato | Entre Plato y Plato

Productos con Denominación de Origen Protegida o de Indicación Geográfica Protegida de, a lo que se le suma otros sellos de calidad que hacen que en Aragón se goce un rico abanico de productos y de elaboraciones. Pero no sólo destaca la comunidad aragonesa en este aspecto sino también en el arte de sus cocineros con un gran número de Estrellas Michelín y de maestros pasteleros.

Aragón destaca también en el vino, el enoturismo está teniendo cada vez más peso y las bodegas se están especializando en elaboraciones, a veces únicas como un vino trasparente o caldos de mezclas que parecen imposibles. En la sección gastro #EntrePlatoyPlato descubrimos algunos de los secretos de lo especial de la gastronomía aragonesa, con mucho futuro:

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