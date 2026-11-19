No es frecuente que un actor forme parte del reparto de una obra de teatro y décadas más tarde vuelva a encontrarse con el mismo texto pero representando otro papel. Carlos Hipólito fue, en el montaje estrenado en 1988, Jamie, el hijo menor de la familia Tyrone. En la versión de 2026, que dirige Ernesto Caballero, el popular actor se mete en la piel de James Tyrone. "Cuando te pasa una cosa de este tipo, entiendes mejor a los padres", explica Hipólito.

'Largo viaje hacia la noche' es una de las grandes obras del premio Nobel Eugene O'Neill. Se trata de una historia en la que el autor retrató a la historia de su propia familia. Sobre su protagonista, Carlos Hipólito ha contado que James "es un personaje extraordinario en el que O'Neill reflejó la personalidad de su propio padre, un actor que había tenido mucho éxito en el teatro comercial, pero que se sentía un poco fracasado porque siempre quiso ser un actor de teatro clásico".

El director, Ernesto Caballero, ha afirmado que se trata de "una obra prodigiosa, de esas que todos los directores queremos hacer y que no hacemos, muchas veces, porque no tenemos el reparto que esté a la altura de la obra. Y en este caso, he tenido la suerte de contar con un póker de ases que ha propiciado a acometer esta aventura".