Celia Fontana Calvo recibe el Premio Vicencio Juan de Lastanosa

La historiadora del arte María Celia Fontana Calvo ha recibido este viernes el Premio Vicencio Juan de Lastanosa, en la categoría de Historia, de manos de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. El acto se ha celebrado este mediodía en el Salón del Tanto Monta de la Catedral y ha estado presentado por Jorge Puértolas. Se trata de un galardón que por segundo año concede el Ayuntamiento de Huesca para reconocer la trayectoria de oscenses o de personas vinculadas a la ciudad en los campos de la historia, la arqueología y la ciencia y tecnología.

En declaraciones a Onda Cero Huesca, Fontana manifestaba recibir este premio con mucha ilusión "Para todos los que trabajamos a favor de la historia y que a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos cruzado con Lastanosa, que ahora se nos reconozca ese trabajo y se vincule nuestro nombre con el suyo es un honor", ha señalado".

Considera que Huesca debe reivindicar la figura de Lastanosa desde muchos ámbitos. "Fue un personaje que reunió muchos saberes, su casa fue como un microcosmos, con ese gabinete de maravillas y curiosidades que fue su colección", subrayaba Fontana. En su opinión, "Huesca debe seguir investigando la figura de Lastanosa. El IEA hizo un esfuerzo importante hace veinte años cuando se conmemoró el cuarto centenario del nacimiento de Lastanosa, pero después de esa gran iniciativa, no se ha continuado trabajando con esa intensidad", reconocía Fontana. Ahora que el ayuntamiento ha recuperado a Lastanosa para dar nombre a estos premios, cree que es un buen momento "para plantear que se puedan retomar los estudios y las investigaciones sobre el erudito altoaragonés, puesto que será la mejor manera de recuperar nuestro patrimonio", ha subrayado la historiadora oscense.

Durante su intervención, la alcaldesa ha felicitado a la galardona y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la Cultura. “A menudo hablamos del futuro en términos de nuevas infraestructuras, inversiones, innovación o crecimiento económico. Y todo ello es necesario. Pero una ciudad también progresa cuando cuida su identidad, cuando protege su patrimonio y cuando reconoce a las personas que han dedicado su vida a enriquecer nuestro conocimiento”, ha dicho la regidora. “Desde el Ayuntamiento de Huesca queremos seguir trabajando para que nuestro pasado sea una fortaleza sobre la que construir nuestro futuro. Hoy, con este premio, damos un paso más en ese compromiso. Reconocemos nuestra historia, celebramos el talento y agradecemos a una oscense su extraordinaria contribución a nuestra cultura”, ha agregado.

El jurado ha reconocido una trayectoria de más de veinticinco años dedicada al estudio del patrimonio artístico oscense y a su proyección más allá de Aragón. Nacida en Huesca, Celia Fontana es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Desde 1999 es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca (México).

Es una de las mayores expertas en la figura de Lastanosa. Ha dedicado numerosos estudios a su capilla, su jardín y sus empresas en Argensola, la revista de Historia, Arte y Patrimonio del Instituto de Estudios Altoaragoneses, que dirige desde 2001. También ha investigado los retablos y programas iconográficos de la Catedral y las iglesias de San Pedro el Viejo y San Lorenzo.

Su tesis doctoral, sobre la arquitectura religiosa oscense del siglo XVII, ya fue distinguida en 1998 con el Premio Antonio Durán del Ayuntamiento de Huesca. Su obra más reciente es La capilla de San Victorián del monasterio de San Juan de la Peña. El discurso religioso y político del abad Juan Marqués (IEA, 2025).

El premio, de carácter honorífico, consiste en una lámina que reproduce la segunda y definitiva versión de la divisa de Vicencio Juan de Lastanosa, incluida en su libro Museo de las medallas desconocidas españolas (1645). La Universidad de Navarra ha cedido su reproducción. Según la mayoría de los investigadores, la divisa simboliza el deseo de Lastanosa de pervivir mediante la virtud y el estudio.

El Ayuntamiento de Huesca convoca anualmente este galardón para reconocer a oscenses o personas vinculadas a la ciudad en los campos de la historia, la arqueología y la ciencia y tecnología. El premio reivindica la figura del erudito, escritor y mecenas oscense del siglo XVII, protector de Baltasar Gracián. En la edición anterior lo recibió la restauradora del Museo Provincial de Huesca María José Arbués Gracia.

María Celia Fontana ofrecerá una conferencia el martes 17 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Colegio de Santiago del Ayuntamiento de Huesca. Bajo el título «Vincencio Juan de Lastanosa: trabajar para la fama, difundir para la posteridad», la historiadora profundizará en la figura del mecenas oscense.