La Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca ha abierto un año más el tradicional Mercadillo Navideño Contra el Cáncer, ubicado en la antigua tienda de Rodrigo López (Coso Bajo, 32) en donde permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre, de lunes a sábado, 10 a 13’30 y de 17 a 20 horas, y los domingos de 11 a 13’30 y de 17 a 20 horas.

Voluntarias de la asociación han estado meses preparando este mercadillo que incluye objetos de decoración, productos alimenticios, juguetes, ropa, abalorios, cosméticos, pequeños electrodomésticos y detalles de lo más insospechados, y todo a un módico precio. Más de 140 establecimientos de la ciudad han colaborado con la asociación donando sus productos. También personas particulares han puesto su granito de arena aportando sus manualidades, y artículos de segunda mano en buen estado que ya no utilizan.

El Mercadillo Navideño es una de las actividades de captación de fondos más importantes de la entidad en la capital oscense, que en la última edición consiguió recaudar más de 21.000 euros. Dinero que permite cubrir los muchos servicios que ofrece la entidad de forma gratuita en la provincia, con sedes locales en todas las cabeceras de comarca, y prestando un servicio especial en el Hospital San Jorge de Huesca y en el de Barbastro. Además, la Asociación de Huesca ofrece servicios de apoyo y acompañamiento a través del equipo de psicólogos, la trabajadora social y voluntarios formados para ello.