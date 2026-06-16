La AECC abre un mercadillo solidario de libros en Huesca

La Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca ha abierto en Huesca un nuevo Mercadillo Solidario Contra el Cáncer, ubicado como en otras ocasiones en el Coso Bajo 32, donde permanecerá instalado hasta el 27 de junio, de 10 a 13'30 y de 18 a 21 horas. En esta ocasión se puede encontrar gran variedad de enciclopedias y libros que pueden adquirirse por 1 euro y entre los que se pueden encontrar desde novelas o libros de historia hasta viajes, cuentos y recetarios.

Comprando en este mercadillo colaboramos con la Asociación Española Contra el Cáncer en la obtención de recursos económicos para desarrollar su labor con las personas que se encuentran en un proceso oncológico y su entorno en toda la provincia, con sedes locales en todas las cabeceras de comarca, y prestando un servicio especial en el Hospital San Jorge de Huesca y en el de Barbastro. Además, la Asociación de Huesca ofrece servicios de apoyo y acompañamiento a través del equipo de psicólogos, la trabajadora social y voluntarios formados para ello.