AECC Huesca insiste en la importancia de realizarse la prueba de cribado

El cáncer de colon es el tipo de cáncer más frecuente considerando ambos sexos. Si se detectado a tiempo puede curarse en nueve de cada 10 pacientes. Por ello, el presidente de AECC en Huesca y vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), José Manuel Ramón y Cajal hace un llamamiento a la población para participar en las pruebas de cribado, de cara a una detección precoz del tumor.

Sin embargo, en la actualidad no se supera el 40% de participación en estas pruebas gratuitas a las que da acceso el Gobierno de Aragón. Para aumentar la participación en estas pruebas, la AECC colocará este martes mesas informativas en centros de salud de Huesca para informar de que la detección precoz salva vidas y la semana que viene la Asociación y el Gobierno de Aragón firmarán un acuerdo para que los voluntarios de la asociación vayan puerta a puerta facilitando la participación de los ciudadanos.

La población diana incluye a mujeres y hombres de 50 a 74 años. En la totalidad de las CCAA, la captación se realiza principalmente mediante invitación, habitualmente por carta o SMS, que en algunos casos se combinan. Ante un resultado positivo, aproximadamente un 5%, se emplea principalmente la llamada telefónica y la cita presencial con el profesional de Atención Primaria. La colonoscopia es la prueba de confirmación diagnóstica utilizada en todas las CCAA.

Por otra parte, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, este martes, la AECC realizará un acto en las Cortes de Aragón, en el que se leerá una declaración institucional.