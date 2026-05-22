La apuesta por el turismo en el medio rural, premio a la sostenibilidad

La localidad turolense de Linares de Monar ha acogido la entrega de los Premios Edelweiss organizados por el Cluster del Turismo Sostenible de Aragón. Se trata de sexta edición de estos galardones que buscan reconocer aquellas iniciativas que destacan en este ámbito. Son varios los reconocimientos que se entregan, y los más destacados Alimentos de Aragón como Embajador de Turismo Sostenible de Aragón, la Medalla Turista Responsable ha recaído en BioPirineos por la campaña “Influencers del Pirineo” y la Mujer Edelweiss Rural que ha sido para Belén Soler, de la Ojinegra, en la localidad turolense de Alloza.
Para Belén Soler, este reconocimiento es un aval a un trabajo realizado desde hace mucho tiempo, una apuesta por otra forma de turismo. La sostenibilidad en el turismo ha ido imponiéndose conforme los visitantes han ido conociendo todo lo que implica, “los turistas de fuera si que buscan este modelo más respetuoso con el medio ambiente y el territorio. Y los que no lo conocían, cuando son conscientes de que no sólo afecta a la naturaleza sino también a lo social, a la economía y a los productores, lo empiezan a buscar”, asegura Soler.
Esta edición ha contado con más de 90 propuestas y entidades procedentes de diferentes países. Los galardonados en esta sexta edición han sido:
Alojamiento Turístico de Aragón (-25 habitaciones)
- Ganador: Allucant – Alojamiento para ornitólogos y amigos de las grullas
- Finalista: Casablanca Experience – La Puebla de Valverde (Teruel)
Alojamiento Turístico de Aragón (+25 habitaciones)
- Ganador: Sostenibilidad en MasMonzón
Arquitectura Sostenible
- Ganador: EDRA Arquitectura KO por el Hotel 5* Torre del Marqués
- Finalista: Minimal Suites Mudéjar – Zaragoza
Enogastronomía en Aragón
- Recuperando lo nuestro – Gente Rara
- Fonda Alcalá: Un siglo de legado gastronómico sostenible y regeneración rural en el Matarraña
Enogastronomía Nacional
- Ganador: Compromiso El Pòsit: Personas, producto, planeta y patrimonio
- Finalista: RF Trufas – Trufiturismo (Valladolid)
Proyecto Inspirador Aragón
- Ganador: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: Desde la raíz, vivir cuidando el presente y sembrando futuro
- Finalista: Faratur – Turismo Rural Aragonés
Proyecto Inspirador Nacional
- Ganador: Gastrollar – Montaña Central de Asturias
- Finalista: Puesta en valor Cerro de la Concepción – Ayuntamiento de Cartagena
Proyecto Inspirador Internacional
- Ganador: Rede Côa Selvagem – Portugal
- Finalista: Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS – Málaga
Territorio Sostenible
- Ganador: Biela y Tierra
- Finalista: Proyecto Nueva Vida
Turismo Digital Sostenible
- Ganador: Expedición 4.0 al Medievo: Ruta de las Tres Catedrales – Museo Diocesano de Barbastro
- Finalista: Turismo Inmersivo 360º: Descubriendo los pueblos rurales a través de experiencias inmersivas – Asociación Desarrollo Tecnológico Rural Ansó (Huesca)
Medallas especiales
- Medalla Mujer Premios Edelweiss 2026: Belén Soler de la Ojinegra, Alloza (Teruel)
- Medalla Turista Responsable: BioPirineo, recogida por Pablo Pevidal, por la campaña Influencers del Pirineo
- Medalla Embajador Turismo Sostenible de Aragón: Alimentos de Aragón