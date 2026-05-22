Premios Edelweiss

La apuesta por el turismo en el medio rural, premio a la sostenibilidad

El Cluster de Turismo Sostenible ha hecho entrega de los VI Premios Edelweiss que reconocen el trabajo que desde diferentes entidades y establecimientos se desarrolla para conseguir que el turismo sea amable con el medio ambiente y con el territorio. Las Medallas principales han recaído en Belén Soler de la Ojinegra, BioPirineo y Alimentos de Aragón.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Ganadores de los VI Premiso Edelweiss / DPT

La localidad turolense de Linares de Monar ha acogido la entrega de los Premios Edelweiss organizados por el Cluster del Turismo Sostenible de Aragón. Se trata de sexta edición de estos galardones que buscan reconocer aquellas iniciativas que destacan en este ámbito. Son varios los reconocimientos que se entregan, y los más destacados Alimentos de Aragón como Embajador de Turismo Sostenible de Aragón, la Medalla Turista Responsable ha recaído en BioPirineos por la campaña “Influencers del Pirineo” y la Mujer Edelweiss Rural que ha sido para Belén Soler, de la Ojinegra, en la localidad turolense de Alloza.

Para Belén Soler, este reconocimiento es un aval a un trabajo realizado desde hace mucho tiempo, una apuesta por otra forma de turismo. La sostenibilidad en el turismo ha ido imponiéndose conforme los visitantes han ido conociendo todo lo que implica, “los turistas de fuera si que buscan este modelo más respetuoso con el medio ambiente y el territorio. Y los que no lo conocían, cuando son conscientes de que no sólo afecta a la naturaleza sino también a lo social, a la economía y a los productores, lo empiezan a buscar”, asegura Soler.

Esta edición ha contado con más de 90 propuestas y entidades procedentes de diferentes países. Los galardonados en esta sexta edición han sido:

Alojamiento Turístico de Aragón (-25 habitaciones)

  • Ganador: Allucant – Alojamiento para ornitólogos y amigos de las grullas
  • Finalista: Casablanca Experience – La Puebla de Valverde (Teruel)

Alojamiento Turístico de Aragón (+25 habitaciones)

  • Ganador: Sostenibilidad en MasMonzón

Arquitectura Sostenible

  • Ganador: EDRA Arquitectura KO por el Hotel 5* Torre del Marqués
  • Finalista: Minimal Suites Mudéjar – Zaragoza

Enogastronomía en Aragón

  • Recuperando lo nuestro – Gente Rara
  • Fonda Alcalá: Un siglo de legado gastronómico sostenible y regeneración rural en el Matarraña

Enogastronomía Nacional

  • Ganador: Compromiso El Pòsit: Personas, producto, planeta y patrimonio
  • Finalista: RF Trufas – Trufiturismo (Valladolid)

Proyecto Inspirador Aragón

  • Ganador: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: Desde la raíz, vivir cuidando el presente y sembrando futuro
  • Finalista: Faratur – Turismo Rural Aragonés

Proyecto Inspirador Nacional

  • Ganador: Gastrollar – Montaña Central de Asturias
  • Finalista: Puesta en valor Cerro de la Concepción – Ayuntamiento de Cartagena

Proyecto Inspirador Internacional

  • Ganador: Rede Côa Selvagem – Portugal
  • Finalista: Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS – Málaga

Territorio Sostenible

  • Ganador: Biela y Tierra
  • Finalista: Proyecto Nueva Vida

Turismo Digital Sostenible

  • Ganador: Expedición 4.0 al Medievo: Ruta de las Tres Catedrales – Museo Diocesano de Barbastro
  • Finalista: Turismo Inmersivo 360º: Descubriendo los pueblos rurales a través de experiencias inmersivas – Asociación Desarrollo Tecnológico Rural Ansó (Huesca)

Medallas especiales

  • Medalla Mujer Premios Edelweiss 2026: Belén Soler de la Ojinegra, Alloza (Teruel)
  • Medalla Turista Responsable: BioPirineo, recogida por Pablo Pevidal, por la campaña Influencers del Pirineo
  • Medalla Embajador Turismo Sostenible de Aragón: Alimentos de Aragón
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