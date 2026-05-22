La apuesta por el turismo en el medio rural, premio a la sostenibilidad

LEER MÁS Estos son los ganadores de los V Premios Edelweiss al Turismo Sostenible

La localidad turolense de Linares de Monar ha acogido la entrega de los Premios Edelweiss organizados por el Cluster del Turismo Sostenible de Aragón. Se trata de sexta edición de estos galardones que buscan reconocer aquellas iniciativas que destacan en este ámbito. Son varios los reconocimientos que se entregan, y los más destacados Alimentos de Aragón como Embajador de Turismo Sostenible de Aragón, la Medalla Turista Responsable ha recaído en BioPirineos por la campaña “Influencers del Pirineo” y la Mujer Edelweiss Rural que ha sido para Belén Soler, de la Ojinegra, en la localidad turolense de Alloza.

Para Belén Soler, este reconocimiento es un aval a un trabajo realizado desde hace mucho tiempo, una apuesta por otra forma de turismo. La sostenibilidad en el turismo ha ido imponiéndose conforme los visitantes han ido conociendo todo lo que implica, “los turistas de fuera si que buscan este modelo más respetuoso con el medio ambiente y el territorio. Y los que no lo conocían, cuando son conscientes de que no sólo afecta a la naturaleza sino también a lo social, a la economía y a los productores, lo empiezan a buscar”, asegura Soler.

Esta edición ha contado con más de 90 propuestas y entidades procedentes de diferentes países. Los galardonados en esta sexta edición han sido:

Alojamiento Turístico de Aragón (-25 habitaciones)

Ganador: Allucant – Alojamiento para ornitólogos y amigos de las grullas

– Alojamiento para ornitólogos y amigos de las grullas Finalista: Casablanca Experience – La Puebla de Valverde (Teruel)

Alojamiento Turístico de Aragón (+25 habitaciones)

Ganador: Sostenibilidad en MasMonzón

Arquitectura Sostenible

Ganador: EDRA Arquitectura KO por el Hotel 5* Torre del Marqués

por el Hotel 5* Torre del Marqués Finalista: Minimal Suites Mudéjar – Zaragoza

Enogastronomía en Aragón

Recuperando lo nuestro – Gente Rara

– Gente Rara Fonda Alcalá: Un siglo de legado gastronómico sostenible y regeneración rural en el Matarraña

Enogastronomía Nacional

Ganador: Compromiso El Pòsit : Personas, producto, planeta y patrimonio

: Personas, producto, planeta y patrimonio Finalista: RF Trufas – Trufiturismo (Valladolid)

Proyecto Inspirador Aragón

Ganador: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe : Desde la raíz, vivir cuidando el presente y sembrando futuro

: Desde la raíz, vivir cuidando el presente y sembrando futuro Finalista: Faratur – Turismo Rural Aragonés

Proyecto Inspirador Nacional

Ganador: Gastrollar – Montaña Central de Asturias

– Montaña Central de Asturias Finalista: Puesta en valor Cerro de la Concepción – Ayuntamiento de Cartagena

Proyecto Inspirador Internacional

Ganador: Rede Côa Selvagem – Portugal

Finalista: Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS – Málaga

Territorio Sostenible

Ganador: Biela y Tierra

Finalista: Proyecto Nueva Vida

Turismo Digital Sostenible

Ganador: Expedición 4.0 al Medievo : Ruta de las Tres Catedrales – Museo Diocesano de Barbastro

: Ruta de las Tres Catedrales – Museo Diocesano de Barbastro Finalista: Turismo Inmersivo 360º: Descubriendo los pueblos rurales a través de experiencias inmersivas – Asociación Desarrollo Tecnológico Rural Ansó (Huesca)

Medallas especiales